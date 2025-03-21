Manappuram Finance Share Price: तूफानी तेजी! इस खबर के बाद 3% से ज्यादा उछला NBFC स्टॉक - DETAILS
एनबीएफसी स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी की ओर से गुरुवार को किए गए बड़े ऐलान के बाद आई है। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
Manappuram Finance Share Price: कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन NBFC सेक्टर की दिग्गज कंपनी Manappuram Finance Limited के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी का शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। एनबीएफसी स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी की ओर से गुरुवार को किए गए बड़े ऐलान के बाद आई है।
आज क्यों भाग रहा है Manappuram Finance का शेयर?
दरअसल कल रात कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ग्लोबल प्राइवेट इंवेस्टमेंट फर्म बेन कैपिटल (Bain Capital) ने मणप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त कंट्रोल हासिल करने के लिए निर्णायक समझौते किए हैं।
संयुक्त कंट्रोल हासिल करने के लिए बेन कैपिटल अपने सहयोगी कम्पनियों बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स XXV लिमिटेड (BC Asia Investments XXV Limited) और बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स XIV लिमिटेड (BC Asia Investments XIV Limited) के माध्यम से निवेश करेगी। यह निवेशक मौजूदा प्रमोटरों के सहयोग से किया जाएगा, जो कंपनी में अपना पूर्ण निवेश बरकरार रखेंगे।
एग्रीमेंट के तहत, बेन कैपिटल मणप्पुरम फाइनेंस में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए लगभग 4,385 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यह 236 रुपये प्रति शेयर पर नए शेयर और वारंट जारी करके किया जाएगा, जो पिछले छह महीनों में औसत ट्रेडिंग वैल्यू से 30 प्रतिशत अधिक है।
Manappuram Finance Share Price
सुबह 10:01 बजे तक शेयर बीएसई पर 3.40% या 7.40 रुपये की तेजी के साथ 224.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.17% या 6.90 रुपये चढ़कर 224.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
Manappuram Finance Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 8 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 29 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 92 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 130 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।