Mamata Machinery Limited के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए बोली 19 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी और 23 दिसंबर 2024 को शाम 5:00 बजे तक जारी रहेगी। इसलिए आवेदकों के पास ममता मशीनरी IPO के लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय है क्योंकि IPO अगले सोमवार को बंद हो जाएगा। ममता मशीनरी के IPO की स्थिति देखें तो पहले दो दिनों में IPO को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें 37.75 गुना बिड्स हासिल हुईं।

IPO GMP

इस बीच ग्रे मार्केट में Mamata Machinery Limited IPO को लेकर सकारात्मक रुझान बने हुए हैं। शेयर बाजार के विश्लेषकों के अनुसार कंपनी के शेयर आज ग्रे मार्केट में ₹251 के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। ममता मशीनरी IPO का GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) आज ₹261 है, जो शुक्रवार के GMP ₹260 से ₹1 अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद ममता मशीनरी IPO का GMP पहले दिन से अधिक है, जो एक अच्छा संकेत है। अगर सोमवार को बाजार में रुझान बदलता है, तो ये मजबूत ग्रे मार्केट रुझान निवेशकों की प्रतिक्रिया को बढ़ा सकते हैं।

पैसा होगा डबल?

बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि ममता मशीनरी IPO का प्राइस बैंड ₹230 से ₹243 है, जबकि ममता मशीनरी IPO GMP आज ₹261 है। इसलिए, दो दिनों की बिडिंग के बाद ग्रे मार्केट संकेत दे रहा है कि जिन निवेशकों का IPO पर दांव सही बैठेगा उनका एक हफ्ते के भीतर पैसा दोगुना हो सकता है।

ममता मशीनरी IPO का सबसे संभावित अलॉटमेंट डेट 24 दिसंबर 2024 है और लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर 2024 हो सकती है।

IPO सब्सक्रिप्शन स्थिति

दो दिनों की बोली के बाद पब्लिक इश्यू को 37.75 गुना बुक किया गया था, रिटेल भाग को 51.03 गुना, NII (नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशक) सेगमेंट को 50.23 गुना और QIB (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स) हिस्से को 4.74 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

ममता मशीनरी IPO समीक्षा

StoxBox के रिसर्च एनालिस्ट प्रथामेश मसडेकर ने कहा है कि इसस IPO में निवेश किया जा सकता है। Mamata Machinery अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ रिश्तों को मजबूत करने और विभिन्न भौगोलिक सेक्टर्स में अपने उत्पादों की पेशकश को बढ़ाने पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी नए ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी उत्पाद श्रेणियों के भीतर उभरते अवसरों का पता लगाने की योजना बना रही है, इसके लिए ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों का विकास किया जाएगा। वर्तमान में खाद्य पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विविधता अन्य FMCG क्षेत्रों में फायदेमंद साबित होगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।