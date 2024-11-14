ये Maharatna PSU Stock निवेशकों को देने जा रही है बड़ा तोहफा!

जहां एक तरफ बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 10 प्रतिशत नीचे आ चुका है तो वहीं निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा करेक्शन देखा गया है। ऐसे में एक सरकारी कंपनी निवेशकों को मुनाफा कमाने का मौका दे रही है।

advertisement

दरअसल नवरत्न PSU कंपनी National Aluminium Co Ltd. (NALCO) ने शेयरहोल्डर्स को बड़ा डिविडेंड देने का एलान किया है। फिलहाल स्टॉक की कीमत 219 रुपये के आसपास है।

कितना डिविडेंड

NALCO ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 80 प्रतिशत डिविडेंड यानि 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिये जानकारी दी कि कंपनी के बोर्ड ने आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 918.32 करोड़ रुपये की पेडअप कैपिटल पर 4 रुपये प्रति शेयर (5 रुपये प्रत्येक के फेस वैल्यू पर 80%) की दर से अंतरिम डिविडेंड के भुगतान को मंजूरी दे दी है।

रिकॉर्ड डेट

NALCO ने डिविडेंड के लिए शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर लिया है। एक्सचेंज फाइलिंग के जरिये कंपनी ने बताया कि कंपनी ने योग्य शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस अंतरिम डिविडेंड के भुगतान के लिए 29 नवंबर 2024 को रिकॉर्ड डेट तय की है। NALCO के अंतरिम डिविडेंड का भुगतान 11 दिसंबर 2024 को सभी पात्र शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम रिकॉर्ड डेट के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

