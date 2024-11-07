इस महारत्न PSU का मुनाफा 31 प्रतिशत गिरा, कल दिखेगा बड़ा एक्शन!

महारत्न PSU Steel Authority of India यानि SAIL ने अपने सितंबर तिमाही ने नतीजे जारी कर दिए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा गिरा गया है। कारोबारी साल 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में मुनाफा 1305 करोड़ रुपये से गिरकर 897.2 करोड़ रुपये पर आ गया है

वहीं आय 29,712 करोड़ से घटकर 24,675 करोड़ रुपये पर आ गई है। EBITDA 3875 करोड़ से घटकर 2,912.8 करोड़ रुपये पर आ गए है। इसके साथ EBITDA मार्जिन 13% से घटकर 11.8% पर आ गए है।

भारत में स्टील निर्माता चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से आ रहे सस्ते इंपोर्ट से जूझ रहे हैं, जिसके कारण इस तिमाही में स्टील कीमतें तीन सालों के निचले स्तर पर पहुँच गई हैं। हालाकि, आयरन ओर और कोकिंग कोल की कीमतों में गिरावट ने आय में कमी को सीमित करने में मदद की।

SAIL एक महरतन दर्जा प्राप्त PSU कंपनी है, जो स्टिल मिनिस्ट्री के अधीन है। यह BSE 200 का हिस्सा है। BSE विश्लेषण के अनुसार, इस PSU के स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में 28.34 प्रतिशत की पॉजिटिव रिटर्न दिया है।, लेकिन इसने एक साल में 41.79 प्रतिशत की सकारात्मक वापसी की है। SAIL के शेयरों ने पिछले 5 सालों में निवेशकों की वेल्थ को 201.79 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया है, जैसा कि एक्सचेंज डेटा में देखा गया है। SAIL के शेयरों का 52 वीक का दायरा ₹175.65 से ₹83.40 तक है। कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹48,611 करोड़ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

