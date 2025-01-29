Maharatna कंपनी दे रही Dividend कमाने का मौका, एलान के बाद 52-वीक-लो पहुंचा स्टॉक

महारत्न सरकारी तेल कंपनी GAIL (India) ने हाल ही में डिवडेंड (Dividend) का एलान किया है। कंपनी ने बताया कि वह निवेशकों अंतरिम डिवडेंड देगी। हालांकि, शेयर का लाभांश केवल उन्हें ही मिलेगा जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के स्टॉक होंगे। बोनस शेयर के एलान के बाद कंपनी के स्टॉक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाल ही में शेयर में 52-वीक-लो को टच किया है।

बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर हरे निशान पर हैं। 11.40 बजे शेयर 0.97 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 167.00 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। सोमवार को कंपनी के शेयर 163.35 रुपये पर पहुंच गए थे। यह 52-सप्ताह का निचला स्तर है। वहीं, बीते सत्र में शेयर 166.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे।

तिमाही नतीजे पर नजर (GAIL Q3 Results Preview)

कंपनी ने बतया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट की मीटिंग 30 जनवरी 2025 को शेड्यूल हुई है। इस दिन कंपनी दिसंबर में समाप्त तिमाही के नतीजों का एलान करेंगी। इसके अलावा 30 जनवरी 2025 को बोर्ड मीटिंग में कंपनी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम डिविडेंड प्रपोजल पेश करेगी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को मंजूरी दे देते हैं तो शेयरधारकों को लाभांश मिलेगा।

डिविडेंड की जानकारी देने से पहले कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की सूचना दे दी है। कंपनी ने अंतरिम लाभांश के लिए 30 जनवरी 2025 रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है।

कब-कब दिया डिविडेंड (GAIL Interim Dividend History)

फरवरी 2024 में भी कंपनी ने 5.50 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया था। सितंबर 2001 से अभी तक कंपनी ने कुल 47 बार लाभांश दिया है।

डिविडेंड के साथ कंपनी ने शेयरधारकों को बोनस इश्यू भी किया है। सबसे पहली बार GAIL शेयर 6 अक्टूबर 2008 को एक्स-बोनस पर ट्रेड करे थे। कंपनी ने इस समय शेयरधारकों को 1:2 रेश्यो का बोनस शेयर दिया था। कंपनी ने आखिरी बार सितंबर 2022 में 1:2 रेश्यो का बोनस इश्यू दिया।

क्या शेयर खरीदना चाहिए? (Should You BUY GAIL Stock?)

Trendlyne डेटा के अनुसार 32 एनलिस्ट ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दिया। मार्केट एक्सपर्ट ने वित्त वर्ष 2025 में 15 फीसदी ग्रोथ होने की उम्मीद जताई है। हालांकि, Kotak ने शेयर को SELL करने की सलाह दी है। फर्म ने टारगेट प्राइस को 150 रुपये कर दिया है। वहीं,ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने टारगेट प्राइस 235 रुपये प्रति शेयर दिया और स्टॉक रेटिंग BUY कर दिया।

