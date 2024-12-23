अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, साल 2025 में शेयर मार्केट आएगी तबाही!

scorecardresearch
साल 2024 खत्म होने जा रहा है। इस पूरे साल में बाजार ने न सिर्फ नया हाई लगाया बल्कि FIIs की भारी बिकवाली का भी सामना किया। अब नए साल 2025 में स्टॉक मार्केट की चाल कैसी रह सकती है, इस पर Macquarie Capital ने अपना नजरिया पेश किया है।

Harsh Verma
Dec 23, 2024
साल 2024 खत्म होने जा रहा है। इस पूरे साल में बाजार ने न सिर्फ नया हाई लगाया बल्कि FIIs की भारी बिकवाली का भी सामना किया। अब नए साल 2025 में स्टॉक मार्केट की चाल कैसी रह सकती है, इस पर Macquarie Capital ने अपना नजरिया पेश किया है। 
 
मैक्वारी कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ इक्विटी इंडिया, संदीप भाटिया का कहना है कि भारतीय बाजारों में कैलेंडर वर्ष 2025 के पहले हाफ में 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि यह संभावित गिरावट वैश्विक कारकों के कारण हो सकती है, न कि घरेलू कारणों से, जो भारतीय बाजारों के लिए एक बदलाव का संकेत है।

उनका कहना है कि मैं इस विचारधारा का समर्थक नहीं हूं कि घरेलू लिक्विडिटी हमेशा एक बाजार में बैलेंस बनाए रख सकती है। यह कमाई में निराशा के प्रभाव को संतुलित कर सकती है। भारत को ट्रंप की अध्यक्षता को अच्छी तरह से संभालने की आवश्यकता है। यह 2025 में बाजारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा। उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर बाजार में बढ़ोतरी दोबारा शुरू होती है, तो यह कुछ चुनौतियों को संतुलित करने में मदद कर सकती है।

मैक्वारी में मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ इंडिया रिसर्च, दोनों ने IPO में प्रमोटर और प्राइवेट इक्विटी के जरिए ऑफर फॉर सेल के जरिए से उच्च स्तर की बिक्री पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि बुल मार्केट की शुरुआत में निवेशकों के पास नकदी होती है और प्रमोटरों के पास नजरिया होता है और बुल मार्केट के आखिरी में प्रमोटरों के पास नकदी होती है और निवेशक केवल नजरिया रह जाता है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि उपभोग यानि कंज्म्प्शन जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है, कमजोर बना हुआ है। जबकि सबसे खराब स्थिति शायद अब पीछे है, यह एक धीमी वृद्धि होगी।

चुनौतियों के बावजूद, मैक्वारी कुछ डिफेंसिव सेक्टरों के प्रति आशावादी है। उनका मानना है कि हमारी मानसिकता डिफेंसिव है। इस डिफेंसिव निर्माण के भीतर, हमारी पोजीशनिंग IT, फार्मा, और वित्तीय सेक्टर में है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 23, 2024