L&T में तेजी, फिर मिला Mumbai में एक बड़ा ऑर्डर

निफ़्टी में एक ऐसा स्टॉक दिखा है जिसने 52 हफ्तों के रिकॉर्ड स्तर को छुआ है, कंस्ट्रक्शन की छेत्र में पिछले कई सालो से L&T काम कर रही है। L&T के शेयर्स देखे तो 1 सालो से काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। L&T एक मल्टीनेशनल कम्पनी के तौर पर काम करती है। L&T को इसके पहले भी कई बार बड़ी बड़ी ओर्डेरो के कारण कंपनी के शेयर में अछि खासी तेजी देखने को मिली है L&T को ये ऑर्डर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने Mumbai में कमर्शियल ऑफिस स्पेस कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दिया जाना है, इसे 14.85 लाख स्क्वैयर फीट एरिया में बनाया जाना है।

advertisement

Also Read: 1466% रिटर्न, मल्टीबैगर स्टॉक 7% से अधिक उछला, 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर !

L&T को ये प्रोजेक्ट साल 2026 तक तैयार करने की मियाद है। इस ऑर्डर की कीमत करीब 2,500 करोड़ रुपए है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन समेत सिविल काम, कम्पोजिट स्टील से लेकर अन्य कई काम करने हैं। इस प्रोजेक्ट में कंपनी को 6 बेसमेंट, 1 ग्राउंड फ्लोर और 12 फ्लोर तैयार करना होगा। इस खबर के बाद गुरुवार यानी 6 जुलाई को L&T के शेयर में तेजी देखने को मिली, जिसके बाद ये शेयर 2,487.00 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 52-हफ्ते का नया ऊपरी स्तर बनाते देखा गया। हाल ही Larsen & Toubro ने DRDO के साथ मिलकर कलवारी क्लास की 2 सबमरीन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम मॉड्यूल लगा होगा। कंपनी ने सऊदी अरब में एक हेवी वॉल प्रेशर वेसेल फैसिलिटी बनाने का भी काम शुरू कर चुकी है।

L&T को Mumbai प्रोजेक्ट साल 2026 तक तैयार करने की मियाद है

कंपनी ने ये काम Saudi Aramco के IKTVA पहली के तहत शुरू किया है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की इस कंपनी के पास कारोबारी साल 2023 में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डरबुक रहा, जोकि अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डरबुक है. साल-दर-साल आधार पर इसमें 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने निवेशकों को 60% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में तो ये रिटर्न 150% से ज्यादा का है। इस साल अब तक यानी 2023 में अब तक ये शेयर 20% ऊपर जा चुका है।

Also Read: Harley Davidson बनेगी गेम चेंजर? Hero MotoCorp के शेयर में भी उछाल