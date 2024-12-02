Know Your Company: एलएंडटी फाइनेंस का कैसे रहा NBFC बनने का सफर

लीडिंग नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) में शामिल, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (एलटीएफ) के एक भरोसेमंद एनबीएफसी के रूप में 30 साल पूरे हो गए हैं। कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी, और तभी से कंपनी ने खुद को एक डाइवर्सिफाइड रिटेल एनबीएफसी के रूप में स्थापित किया है। एलटीएफ को 2011 में बीएसई और एनएसई पर सार्वजनिक रूप से लिस्‍ट किया गया था।

एलएंडटी फाइनेंस तीन प्रोडक्ट सेग्मेंट, रूरल बिजनेस फाइनेंस, फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस और टू-व्हीलर फाइनेंस में अग्रणी कंपनी है। इस सफलता का श्रेय कंपनी की मजबूत अखिल भारतीय रिटेल फ्रेंचाइजी को दिया जाता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 1,900 से अधिक रूरल मीटिंग सेंटर और 167 से अधिक शहरी शाखाओं के माध्यम से लगभग 2 लाख गांवों तक पहुंचता है। पिछले एक दशक में विकसित किए गए 13,200 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन प्‍वॉइंट के चलते कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूती मिली है। एलटीएफ 2.5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के एक बड़े ग्राहक आधार को सेवाए प्रदान करता है, ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रभावी क्रॉस-सेलिंग और अप-सेलिंग रणनीतियों को नियोजित करता है।

मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक, इसका कस्टमर पोर्टफोलियो ग्रामीण क्षेत्रों में 47 % और शहरी क्षेत्रों में 53 %के साथ एक समान रूप से विभाजित है। एलएंडटी फाइनेंस में 35,000 से अधिक कर्मचारी हैं और यह बीस राज्यों और दो यूनियन टेरिटरीज में मौजूद है। शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र, एलटीएफ की 100% पेपरलेस प्रक्रिया और डिजिटल लोन वितरण का लाभ ग्राहक उठा सकते हैं।

इस अवसर पर एलएंडटी फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, सुदीप्ता रॉय ने कहा, "एलटीएफ में हमने अपने ग्राहकों के लिए बिना किसी रुकावट और सभी वर्ग तक पहुंचने वाले वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का लाभ उठाया है, चाहे वे शहरी केंद्रों या दूरदराज के गांवों में रहते हों। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फोकस अधिक विस्तार, प्रोडक्ट कैटेगरी में लगातार नवीनता लाने के साथ ही अनुपालन की संरचना, संचालन, संस्कृति के निर्माण, आदि को बढ़ाने पर होगा। हम अपने ग्राहकों के अनुभव को लगातार बेहतर करने पर फोकस करते हुए सभी तक वित्तीय सुविधाओं की पहुंच और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।"

दूसरी तिमाही में, एलटीएफ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) सालाना आधार पर 17 %बढ़कर 696 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान रिटेल बुक 88,975 करोड़ रुपये रही, जिसमें सालाना आधार पर 28% ग्रोथ रही है। इसके अलावा दूसरी तिमाही में कंपनी का रिटेल डिस्बर्समेंट 15,092 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 12 % ज्यादा है।

एलएंडटी फाइनेंस को क्रिसिल (CRISIL), आईसीआरए (ICRA), केयर (CARE) और इंडिया रेटिंग्स से 'एएए' रेटिंग हासिल है, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिरता और उधार योग्यता को उजागर करती है। इसके अलावा, इसे आरबीआई क्‍लासिफिकेशन के अनुसार अपर लेयर की एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एलटीएफ को 2024 में ग्रेट प्लेस टू वर्क® के रूप में भी सम्मानित किया गया है। डिजिटल और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से, एलटीएफ 2,000 से अधिक डिजिटल सखियों के माध्यम से 46 लाख से अधिक कम्युनिटी मेंबर्स तक पहुंच गया है।