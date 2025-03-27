LKP Finance ने बढ़ाई हिस्सेदारी, Bond Street Capital में किया बड़ा निवेश

LKP Securities अक्सर कई शेयरों पर टारगेट प्राइस अपडेट करते हैं। हालांकि, LKP Securities की सहायक कंपनी LKP Finance निवेशकों के फोकस में आ गई है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में अपनी नई डील के बारे में बताया। आपको बता दें कि आज LKP Finance के शेयर ( LKP Finance Share) 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 403 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी द्वारा हुई डील के बाद निवेशकों को उम्मीद है कि शेयर में जल्द तेजी आ सकती है।

advertisement

इस कंपनी में बढ़ गई हिस्सेदारी

LKP फाइनेंस ने शेयर बाजार को बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने बताया कि उसने Bond Street Capital Private Limited के साथ एक डील की है। इस डील के तहत कंपनी ने Bond Street Capital के 1,98,000 शेयर खरीद लिए हैं। इन स्टॉक की कीमत 100 रुपये प्रति शेयर थी। इस खरीद के बाद, कंपनी की Bond Street Capital में 19.90% हिस्सेदारी हो गई है।

इस डील को लेकर कंपनी के बोर्ड ने 11 मार्च 2025 को मंजूरी दी थी। इसके बाद, 26 मार्च 2025 को कंपनी ने शेयर खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली। Bond Street Capital में हिस्सेदारी बढ़ाने से कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार में पकड़ मजबूत होगी।

LKP Finance शेयर का हाल ( LKP Finance Share Performance)

BSE Analytics के मुताबिक एक महीने में कंपनी के शेयर 15.89 फीसदी चढ़े हैं। वहीं, स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में शेयर ने 87.57 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर ने 159.66 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है और पांच साल में स्टॉक ने 706 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 506.52 करोड़ रुपये है। वहीं स्टॉक का 52 वीक हाई 417.80 रुपये और 52 वीक लो 119.80 रुपये है।