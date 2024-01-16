LIC Stock Price Today: क्यों भाग रहा है ये स्टॉक? क्या हैं कारण?

LIC के शेयरों ने आज पहली बार अपनी लिस्टिंग प्राइस 867 रुपये को पार कर 897 रूपये का हाई लगाया और ये स्टॉक्स आज 893 पर बंद हुआ। पिछले महीने 11% और पिछले छह महीनों के दौरान 43% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। LIC का स्टॉक अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 530 रुपये से भी 67 फीसदी बढ़ गया है।

LIC की 2023 में प्रीमियम आय 43.76% बढ़ी

जीवन बीमा काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों की दिसंबर, 2023 में प्रीमियम आय 43.76 प्रतिशत बढ़कर 38,583.13 करोड़ रुपये हो गई जबकि यह एक साल पहले की अवधि में यह 26,838.29 करोड़ रुपये थी।

SBI के करीब पहुंच रहा LIC का मार्केट कैप

मंगलवार की तेजी के बाद LIC अब देश में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी SBI से बस कुछ ही कदम दूर है। SBI का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 5.75 लाख करोड़ रुपए है। जबकि, LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 5.6 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि, एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि LIC में सरकार के पास अभी 96% हिस्सेदारी है। ऐसे में इस कंपनी का फ्री फ्लोट बहुत ही कम है। मई 2022 में सरकार ने 3.5% हिस्सा बेचा था। LIC का IPO देश का सबसे बड़ा IPO था। लिस्टिंग के बाद LIC का स्टॉक ₹949 प्रति शेयर के IPO प्राइस के करीब नहीं पहुंच सका।

ब्रोकरेज फर्म

घरेलू ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा था कि नॉन-पार प्रोडक्ट जीवन उत्सव की खूब चर्चा हो रही है। ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर 'खरीदारी' की राय के साथ ₹1040 प्रति शेयर का टारगेट रखा है। मंगलवार को यह स्टॉक करीब 4% की तेजी के साथ 897 प्रति शेयर के करीब कामकाज करते नजर आया।