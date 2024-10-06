scorecardresearch
LIC ने इस PSU Bank में QIP के जरिए बढ़ाई हिस्सेदारी

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी को 4.05% से बढ़ाकर 7.10% कर दिया है, जैसा कि शनिवार यानि 5 अक्टूबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की गई थी। यह बढ़ोतरी 25.96 करोड़ इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद हुई, जो एक Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए से की गई थी।

Harsh Verma
Oct 6, 2024

इस कदम के साथ LIC की बैंक में हिस्सेदारी 5% से अधिक हो गई है। QIP के तहत आवंटित शेयरों की कीमत ₹57.36 प्रति शेयर थी, जिससे LIC की नई हिस्सेदारी में 3.376% का योगदान हुआ।

शुक्रवार के कारोबार के दौरान बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र का स्टॉक 1.4% गिरकर ₹57.66 पर बंद हुआ, जबकि LIC के शेयर 0.36% बढ़कर ₹971 पर पहुंच गए। पहले, LIC ने ओपन मार्केट बिक्री के जरिए से Mahanagar Gas में अपनी हिस्सेदारी को 2% कम किया था। इसके अलावा, LIC ने नवंबर 2021 से सितंबर 2024 के बीच Aurobindo Pharma में अपनी हिस्सेदारी को 5.01% से घटाकर 2.265% कर दिया।

PSU स्टॉक IRCTC

सितंबर में LIC ने रेलवे PSU स्टॉक IRCTC में अपनी हिस्सेदारी को 7.278% से बढ़ाकर 9.298% कर दिया। Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए पूंजी जुटाई जाती है जो भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए उपलब्ध है। यह कंपनियों को योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) को मौजूदा बाजार मूल्य की तुलना में छूट पर इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयरों में convertible securities जारी करने की अनुमति देता है। इस प्रोसेस को तेजी और लचीलापन के लिए पसंद किया जाता है, जो बिना लंबे पब्लिक ऑफरिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बजाय आसानी से पूंजी जुटाने में मदद करता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 6, 2024