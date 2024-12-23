गदर मचा रहे इस IPO में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन, मल्टीबैगर लिस्टिंग की संभावना!

Mamata Machinery IPO के लिए निवेशक सोमवार यानि 23 दिसंबर तक ही बोली लगा सकते हैं। इस IPO की वैल्यू ₹179.39 करोड़ है। दो दिनों की बोलियों के बाद यह इश्यू 37.34 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आइये जानते हैं ग्रे मार्केट में क्या हो रहा है और इसके किस भाव पर लिस्ट होने की संभावना है?

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का हिस्सा 4.74 गुना सब्सक्राइब हुआ, नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) का सेगमेंट 49.45 गुना बुक हुआ, और रिटेल सेगमेंट 50.55 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस बीच कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटा 53.97 गुना सब्सक्राइब हुआ।

यह IPO पूरी तरह से 0.74 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल है। IPO के लिए प्राइस बैंड ₹230 से ₹243 प्रति शेयर के बीच तय किया गया है।

ममता मशीनरी IPO का सबसे संभावित अलॉटमेंट डेट 24 दिसंबर 2024 है और लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर 2024 हो सकती है।

इस बीच ग्रे मार्केट में Mamata Machinery Limited IPO को लेकर सकारात्मक रुझान बने हुए हैं। ममता मशीनरी आईपीओ का GMP सोमवार को ₹260 दिखा रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि शेयर करीब-करीब ₹503 पर लिस्ट हो सकता है, जो ₹243 के अपर प्राइस बैंड से 107 प्रतिशत अधिक है।

StoxBox के रिसर्च एनालिस्ट प्रथामेश मसडेकर ने कहा है कि इसस IPO में निवेश किया जा सकता है। Mamata Machinery अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ रिश्तों को मजबूत करने और विभिन्न भौगोलिक सेक्टर्स में अपने उत्पादों की पेशकश को बढ़ाने पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी नए ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी उत्पाद श्रेणियों के भीतर उभरते अवसरों का पता लगाने की योजना बना रही है, इसके लिए ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों का विकास किया जाएगा। वर्तमान में खाद्य पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विविधता अन्य FMCG क्षेत्रों में फायदेमंद साबित होगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

