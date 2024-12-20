KPI Green Energy Share पर आई Bonus की खबर

KPI Green Energy Ltd. ने अपने प्रस्तावित बोनस इश्यू के लिए 3 जनवरी को रिकॉर्ड डेट के रूप में घोषित किया है, ताकि इसके शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित की जा सके। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, बोनस शेयरों का वितरण मौजूदा हर दो शेयरों के लिए ₹5 फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर के रेश्यो में किया जाएगा।

बोनस शेयरों का जारी करना शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है, जिसे कंपनी पोस्टल बैलेट के जरिए से हासिल कर रही है। KPI ग्रीन के बोर्ड ने पहले 14 नवंबर को बोनस इश्यू की सिफारिश की थी और शेयरों के वितरण की उम्मीद उसी तारीख से दो महीने के भीतर यानि 14 जनवरी 2025 तक की जा रही है।

बोनस शेयरों का जारी करना कंपनी के 31 मार्च 2024 तक के सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते से किया जाएगा। इसके अलावा, KPI ग्रीन ने राजस्थान सरकार के साथ जैसलमेर में हाइब्रिड सोलर और विंड पावर परियोजनाओं के ग्रोथ के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

गुरुवार को KPI ग्रीन के शेयर NSE पर 2.06% की गिरावट के साथ ₹764.10 पर बंद हुए, जो बेंचमार्क निफ्टी में 1.02% की गिरावट से कम प्रदर्शन था। इसके बावजूद इस साल अब तक स्टॉक ने 56.1% की मजबूत वृद्धि हासिल की है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।