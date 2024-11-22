अमेरिका के बाद अब दूसरे देश से आई Gautam Adani के लिए बुरी खबर!

भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर एक और मुसीबत आ गई है। अमेरिकी कोर्ट में अदानी पर लगे आरोपों के बाद अब अफ्रीकी देश केन्या ने अडानी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। केन्या ने अदानी ग्रुप के साथ एक प्रस्तावित डील कैंसिल कर दिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने जानकारी दी है कि उन्होंने देश के मुख्य एयरपोर्ट के विस्तार के लिए खरीद प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया है, जिसमें सरकार अडानी ग्रुप के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी।

advertisement

केन्या के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय के जरिए पिछले महीने अडानी ग्रुप की एक यूनिट के साथ पावर ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए साइन किए गए 30 साल के लिए 736 मिलियन डॉलर के पब्लिक -प्राइवेट पार्टनरशिप डील को भी रद्द करने का निर्देश दिया है। अडानीनी एनर्जी सॉल्यूशंस ने अक्टूबर में केन्या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी के साथ 30 साल के लिए 736 मिलियन डॉलर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील की थी।

अब ऐसे में सवाल उठता है कि केन्या के राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया? तो राष्ट्रपति विलियम रुटो का कहना है कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम की एजेंसियों को चल रही खरीद को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है। रूटो ने कहा कि निर्णय जांच एजेंसियों और पार्टनर देशों के जरिए दी गई नई जानकारी के आधार पर लिया गया है।

अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली हावी है, यहां तक ग्रुप ने 600 मिलियन फंड जुटाने के प्रोग्राम को भी फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

