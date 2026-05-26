एक बड़ा अपडेट और 4% दौड़ा ये स्मॉल कैप आईटी स्टॉक! ₹20 से कम है स्टॉक प्राइस

स्मॉल कैप आईटी कंपनी, केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) का शेयर में आज 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर दोपहर 12:40 बजे तक बीएसई पर 4.16% या 0.66 रुपये की तेजी के साथ 16.53 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 4.03% या 0.64 रुपये चढ़कर 16.52 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा दिए गए एक बड़े अपडेट के बाद आई है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी को यूएई के एक बड़े एंटरप्राइज ग्रुप से बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मिला है।

कंपनी इस ग्रुप के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, जो गवर्नेंस, बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पूरे एंटरप्राइज के फैसलों को एक ही सिस्टम से जोड़ने का काम करेगा। यह क्लाइंट कमर्शियल रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी सर्विसेज और मैनेज्ड ऑपरेशंस जैसे सेक्टर में काम करता है।

कंपनी ने बताया कि यह नया क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म पुराने अलग-अलग सिस्टम्स की जगह लेगा और पूरे बिजनेस के लिए एक सिंगल डेटा सिस्टम तैयार करेगा। इसमें मल्टीलिंगुअल और मोबाइल-फर्स्ट फीचर्स होंगे, साथ ही यह UAE PASS से भी इंटीग्रेट होगा। प्लेटफॉर्म में AI, एडवांस एनालिटिक्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डेटा इनसाइट्स जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी।

कंपनी के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रहा है और यह डील कंपनी की क्लाउड मॉडर्नाइजेशन, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन और AI आधारित डिजिटल सेवाओं में मजबूत पकड़ को और बढ़ाएगी।

केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के सीईओ- एपीएसी, करणजीत सिंह ने कहा कि जैसे-जैसे कंपनियां बड़ी होती हैं, वैसे-वैसे ऑपरेशनल कामकाज जटिल होता जाता है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कंपनियां अब अलग-अलग टेक्नोलॉजी सिस्टम की बजाय एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की तलाश कर रही हैं, जो गवर्नेंस, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फैसले लेने की प्रक्रिया को एक साथ जोड़ सके।