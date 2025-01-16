Kalyan Jewellers stock ने निवेशकों को रुलाया! दो हफ्तों में 30 प्रतिशत टूटा शेयर
केरल स्थित ज्वेलरी निर्माता कंपनी Kalyan Jewellers India Ltd. में गिरावट का सिलसिला जारी है। गुरुवार, 16 जनवरी को दिन के उच्चतम स्तर से 6% तक की गिरावट आई। यह गिरावट बुधवार को 8% तक गिरे स्टॉक के बाद आई, जब यह 10% निचले सर्किट तक पहुंच गया था।
गुरुवार की गिरावट के साथ, अब स्टॉक पिछले 10 ट्रेडिंग सत्रों में से 9 सत्रों में गिर चुका है। 2 हफ्तों में शेयर 30 प्रतिशत टूट चुका है।
कंपनी के जरिए दिसंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद भी स्टॉक गिरावट की ओर बढ़ रहा है। 3 जनवरी से लेकर अब तक, स्टॉक ने सिर्फ एक बार बढ़त देखी है। हालांकि, स्टॉक आज के ट्रेडिंग सत्र में फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (F&O) बैन में है, जिसका मतलब है कि इस स्टॉक पर कोई नई स्थिति नहीं बनाई जा सकती है।
शेयरों में बड़ी गिरावट तब आई जब कंपनी पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर प्लेज यानि शेयरों को गिरवी रखना, ऑडिटर्स के बारे में चिंताओं और फंड मैनजर्स के साथ मिलकर बाजार में कीमत लिखने के आरोपों लगे।
एक विश्लेषक कॉल के दौरान कंपनी के प्रमोटर और कार्यकारी निदेशक रमेश कल्यानारामन ने कहा कि जो शेयर प्रमोटर के नाम पर प्लेज दिखाई दे रहे थे, वह वारबर्ग पिंकस से शेयर खरीदने के लिए थे। एक बात हम कह सकते हैं कि प्रमोटर फाइनेंसिंग समझौते में एंट्री करने से पहले, हमने लिक्विडिटी और प्लेज लेवल पर पर्याप्त ध्यान दिया है। कंपनी की प्रबंधन टीम ने "फंड मैनजर्स को रिश्वत देने" के आरोपों को भी खारिज करते हुए इसे "बेतुका" करार दिया। कल्यानारामन ने जोड़ा कि हमेशा से ही हमने अपने व्यापार को अत्यधिक ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया है।
कंपनी का बोर्ड 30 जनवरी को दिसंबर तिमाही के वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने के लिए बैठक करेगा।
कंपनी ने हाल ही में संपन्न तिमाही में भारत में 24 कल्याण शो रूम खोले हैं, और वर्तमान तिमाही के दौरान और शो रूम खोलने की मजबूत पाइपलाइन है। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कल्याण 52 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि टाइटन का 60 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स है।
कल्याण ज्वेलर्स के शेयर अपने 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन के मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। चार्ट्स पर कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 24 है। RSI अगर 30 से नीचे हो, तो उसे ओवरसोल्ड माना जाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक में रिबाउंड हो सकता है।
कल्याण ज्वेलर्स पर कवर करने वाले नौ विश्लेषकों में से आठ ने 'बाय' रेटिंग दी है, जबकि एक ने 'सेल' रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल के पास स्टॉक पर सबसे उच्चतम प्राइस टारगेट ₹875 है, जबकि वेंटुरा सिक्योरिटीज की "सेल" रेटिंग ₹692 के प्राइस टारगेट के साथ है।