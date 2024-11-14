scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारKalyan Jewellers India shares: नतीजों के बाद निवेशक buy, hold या sell करें?

Kalyan Jewellers India shares: नतीजों के बाद निवेशक buy, hold या sell करें?

Kalyan Jewellers India ltd. ने अनुमान से कम Q2 नतीजे जारी किए, जिसमें ग्रॉस रेवेन्यू और EBITDA में 37.4 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कस्टम ड्यूटी में कटौती के कारण एकमुश्त घाटे के कारण PAT में 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2024 10:03 IST

Kalyan Jewellers India ltd. ने अनुमान से कम Q2 नतीजे जारी किए, जिसमें ग्रॉस रेवेन्यू और EBITDA में 37.4 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कस्टम ड्यूटी में कटौती के कारण एकमुश्त घाटे के कारण PAT में 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

सेंट्रम ब्रोकिंग ने कहा कि सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, Q2 में मजबूत रेवेन्यू वृद्धि कस्टम ड्यूटी कटौती के बाद बेहतर फुटफॉल के कारण रही, जो 16 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गई। भारत में 39.2 प्रतिशत की वृद्धि, भारत में समान स्टोर की बिक्री में 23 प्रतिशत की वृद्धि, दक्षिण भारत के बाहर के क्षेत्रों में 49 प्रतिशत की वृद्धि (जबकि दक्षिण में 31 प्रतिशत) और स्टडेड उत्पादों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत रही, जो रेवेन्यू वृद्धि में मददगार साबित हुआ।

advertisement

FOCO स्टोर्स की बढ़ती संख्या के बावजूद मैनेजमेंट का उद्देश्य नॉन कर एसेट्स के परिसमापन के जरिए से मुनाफे में सुधार करना, नई नियुक्ति किए गए फ्रैंचाइजीज़ के लिए TOT में सुधार करके पूंजी बढ़ाना, ब्याज लागत को कम करना और कुछ स्वामित्व वाले स्टोरों को FOCO मॉडल में बदलना है।

सेंट्रम ने कहा कि कल्याण अपने कर्ज को FY25 में 300 करोड़ रुपये तक और FY26 में 350-400 करोड़ रुपये तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें अतिरिक्त नकदी प्रवाह का योगदान होगा।

सेंट्रम ने कहा, "हम मानते हैं कि कल्याण की रणनीति गैर-दक्षिणी बाजारों में FOCO स्टोर जोड़ने और मध्य-पूर्व/यूएसए क्षेत्र में संतुलित विस्तार पर केंद्रित है। कल्याण ने यह दिखाया कि गैर-दक्षिणी बाजारों में स्टोर खोलने की रणनीति ने स्टडेड उत्पादों का अनुपात सुधारने में मदद की। Candere के तहत ऑफलाइन स्टोर पर ध्यान केंद्रित करके, हम FOCO अवसरों के प्रति आशावादी हैं।"

कम मार्जिन के कारण, ब्रोकर ने FY25 और FY26 के लिए कल्याण ज्वेलर्स के कमाई अनुमान को 19.4 प्रतिशत और 21.6 प्रतिशत घटा दिया है। उसने 'ADD' रेटिंग बनाए रखते हुए, DCF-आधारित टारगेट प्राइस को 700 रुपये संशोधित किया है। 

टारगेट प्राइस

सेंट्रम ने कहा कि कल्याण FY25 में कर्ज को 300 करोड़ रुपये तक घटाने के रास्ते पर है, कुछ स्वामित्व वाले स्टोरों को FOCO में बदलकर और गोल्ड मेटल लोन (GML) बढ़ाकर ब्याज भार को कम किया जाएगा। प्रबंधन ने स्टोर विस्तार की गाइडेंस बनाए रखी है, जिसमें FY26 में 80+ स्टोर जोड़ने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 14, 2024