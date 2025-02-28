Jupiter Wagons: रिकॉर्ड लो पर पहुंचा रेलवे स्टॉक! हाल ही में मिला था ₹255 करोड़ का बड़ा ऑर्डर - DETAILS
Jupiter Wagons: रेलवे सेक्टर की कंपनी Jupiter Wagons Ltd के स्टॉक ने आज अपना 52 Week Low बनाया है। स्टॉक आज अपने एक साल के नीचले स्तर 285.75 रुपये को टच किया है। साल 2025 में शेयर 42% से अधिक टूटा है।
Jupiter Wagons Share Price
कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 3.12% या 9.35 रुपये टूटकर 290.10 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.16% या 9.45 रुपये गिरकर 289.90 रुपये पर रहा।
Jupiter Wagons: कंपनी ने दी थी बड़े ऑर्डर की जानकारी
कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक ज्यूपिटर वैगन्स लिमिटेड की स्पेशल व्हीलसेट निर्माण आर्म, ज्यूपिटर टाट्रावागोनका रेलव्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड (Jupiter Tatravagonka Rail Wheel Factory Pvt. Ltd) को 25 टन एक्सल लोड एप्लीकेशन के लिए 840 मिमी डायमीटर के 9140 व्हीलसेट की आपूर्ति के लिए ब्रेथवेट एंड कंपनी से ₹255 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
कंपनी ने बताया कि इस लेटेस्ट ऑर्डर के बाद कंपनी का कुल ऑर्डर बुक 560 करोड़ रुपये का हो गया है। अपनी रणनीतिक विस्तार योजनाओं के हिस्से के रूप में, जुपिटर वित्त वर्ष 2026 में अपने व्हील बिजनेस से ₹600 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट कर रहा है, जो इसके वर्तमान योगदान को लगभग दोगुना कर देगा।
Jupiter Wagons Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 47 प्रतिशत से अधिक टूटा है। कंपनी का शेयर YTD आधार पर यानी साल 2025 में 42 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 18 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 212 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 629 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2028 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।