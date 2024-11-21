scorecardresearch
इस कर्ज मुक्त ₹30 के शेयर पर Stock Split और Record Date की खबरें

पिछले कुछ दिनों से Julien Agro Infratech Limited के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई ₹34.63 और लो ₹22.20 है। ये शेयर अपने 52 वीक लो के स्तर ₹22 प्रति शेयर से 48 प्रतिशत ऊपर है। आइये जानते हैं शेयर में तेजी क्यों बनी हुई है?

Delhi,UPDATED: Nov 21, 2024 07:25 IST

पिछले कुछ दिनों से Julien Agro Infratech Limited के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई ₹34.63 और लो ₹22.20 है। ये शेयर अपने 52 वीक लो के स्तर ₹22 प्रति शेयर से 48 प्रतिशत ऊपर है। आइये जानते हैं शेयर में तेजी क्यों बनी हुई है?

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार, 6 जनवरी 2025 को "रिकॉर्ड डेट" के रूप में तय किया है, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मौजूदा इक्विटी शेयरों के स्पिल्ट के अधिकार का निर्धारण किया जा सके। प्रत्येक ₹10 फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर को विशिष्ट संख्या में ₹5 फेस वैल्यू के इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा, जो आवश्यक अनुमतियों के अधीन होगा। इस स्प्लिट का मकस कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना है।

Julien Agro Infratech Ltd, जो 1997 में स्थापित हुआ था। बिजनेस मॉडल को देखें तो कंपनी ने शुरुआत में भूमि विकास, निर्माण सेवाओं और संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया था। हालांकि, FY23 में कंपनी ने अपना बिजनेस बदलकर भारत में कृषि उत्पादों के निर्माण और व्यापार में भी कदम रखा। इस बदलाव के तहत कंपनी ने कच्चे कृषि कमोडिटी का व्यापार करना शुरू किया, जिसके चलते कंपनी का नाम 25 अगस्त 2023 को Silverpoint Infratech Limited से Julien Agro Infratech Limited में बदल दिया गया।

इसके ₹120 मिलियन का बिना ब्रांड का चावल का ऑर्डर हासिल किए हैं। प्राप्त किया है, जो कि ₹75 मिलियन के पहले के ऑर्डर के बाद आया है। इस नए ऑर्डर की समाप्ति दिसंबर 2024 तक होने की उम्मीद है, जो कंपनी की आय और वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कंपनी की मार्केट कैप ₹61.27 करोड़ है और सितंबर 2024 तक कंपनी का कोई कर्ज नहीं है। FY24 में कंपनी ने ₹21.35 करोड़ का नेट सेल्स और ₹0.05 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
