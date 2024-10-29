झुनझुनवाला के स्टॉक में दमदार तेजी, कहां तक जाएगा?

Federal Bank Ltd के शेयरों में 7 प्रतिशत की अच्छी तेजी देखी गई है। प्राइवेट लेंडर के दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स स्ट्रीट के अनुमानों के अनुरूप रहे है। जिसमें दूसरी इनकम ने योगदान दिया है, जबकि कम मार्जिन ने भी प्रभाव डाला है। विश्लेषकों के मुताबिक क्रेडिट लागत स्थिर बनी रही हुई है, जो एक अच्छी स्थिति दिखाती है।

मंगलवार को फेडरल बैंक के शेयर 7.06 प्रतिशत बढ़कर BSE पर 197.75 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इस साल अब तक स्टॉक में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। फेडरल बैंक के लिए 225-250 रुपये की कीमत टारगेट तय किया है।

झुनझुनवाला समर्थित फेडरल बैंक ने कम लागत वाले डिपॉजिट को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसका CASA 30.1 प्रतिशत तक सुधारने में सफल रहा, जबकि डिपॉजिट बढ़ोतरी 15.6 प्रतिशत साल द साल के हिसाब से सुस्त रही है। 30 सितंबर तक रेखा झुनझुनवाला के पास फेडरल बैंक में 1.46 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

HDFC Institutional Equities ने कहा कि फेडरल बैंक ने मीडियम साइज के बैंकों की श्रेणी में कदम रखा है और धीरे-धीरे बड़े बैंकों के साथ अंतर को कम कर रहा है। मैनेजमेंट टीम, जो नए MD और CEO KVS मणियन के नेतृत्व में है, दिसंबर 2024 में बोर्ड के सामने एक नई रणनीति पेश करने वाली है। फेडरल बैंक की ग्रैनुलर डिपॉजिट फ्रैंचाइज़ी को 'बेस्ट-इन-क्लास' बताते हुए, ब्रोकरज ने कहा कि एक सावधानीपूर्वक निर्मित लोन बुक और सही क्षेत्रों में निवेश फेडरल बैंक को और अधिक कोर पॉजिशन विकसित करने में मदद कर रहा है। जिससे यह बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर सके। ब्रोकरज ने स्टॉक के लिए 225 रुपये का टारगेट दिया है।

Nuvama ने कहा है कि हेल्दी ग्रोथ और मजबूत एसेट क्वालिटी को देखते हुए, हम 'बाय' बनाए रखते हैं। हमें विश्वास है कि फेडरल के पास न सिर्फ एक मजबूत CEO है बल्कि एक सक्षम प्रबंधन टीम भी है। हमारा टारगेट प्राइस 235 रुपये पर बदलाव नहीं किया है।

Centrum Broking ने कहा कि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इसकी रिटेल फ्रैंचाइज़ी के समर्थन से बढ़ोतरी और प्रॉफिटिबिलिटी का जोर जारी रहेगा। लेकिन इसने कंपिटिशन की स्थिति और ऑपरेटिंग लीवरेज और क्रेडिट लागत को ध्यान में रखते हुए एक हल्की NIM कमी का अनुमान लगाया है। हम अपनी 'बाय' रेटिंग बनाए रखते हैं और नया टारगेटय 250 रुपये दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

