5 दिन में 15 प्रतिशत टूटा Jewellery Stock, क्या आपने भी लगाया है दांव

केरल स्थित एक ज्वैलरी निर्माता Kalyan Jewellers India Ltd के शेयर गुरुवार को 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे। ये शेयर लगातार पांचवें दिन नुकसान में चल रहा है। इस स्टॉक ने ₹668.40 के दिन के निचले स्तर पर 5.49% की गिरावट दर्ज की।

गुरुवार की गिरावट के साथ कल्याण ज्वैलर्स के शेयर ₹795.40 के हालिया उच्चतम स्तर से 16 प्रतिशत नीचे हैं, जो इस साल 2 जनवरी को था। चार्ट्स पर स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) वर्तमान में 41.4 पर स्थित है। RSI 30 से नीचे होने का मतलब है कि स्टॉक "ओवरसोल्ड क्षेत्र" में है।

कंपनी ने दिसंबर तिमाही के लिए 39% का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया। भारत के कारोबार के लिए कल्याण का रेवेन्यू तिमाही में 41% बढ़ा, जिसमें गोल्ड और स्टडेड श्रेणियों में मजबूत त्योहारी और शादी की मांग का योगदान था। इस तिमाही में लगभग 24% की स्वस्थ समान-स्टोर-सेल्स ग्रोथ दर्ज की गई।

कंपनी ने हाल ही में समाप्त तिमाही में भारत में 24 कल्याण शोरूम खोले हैं और वर्तमान तिमाही के दौरान और शोरूम खोलने का मजबूत पाइपलाइन है। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कल्याण 67 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। कल्याण ज्वैलर्स पर कवर करने वाले 9 विश्लेषकों में से आठ ने "खरीद" रेटिंग दी है, जबकि एक ने "बेचने" की सिफारिश की है।

कल्याण ज्वैलर्स के शेयर 2024 में दोगुने हो गए थे, जिसमें 116% की वृद्धि हुई थी। कल्याण ज्वैलर्स पर कवर करने वाले 9 विश्लेषकों में से आठ ने "खरीद" रेटिंग दी है, जबकि एक ने "बेचने" की रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर सबसे उच्चतम टारगेट प्राइस ₹875 रखा है, जबकि वेंचुरा सिक्योरिटीज की "बेचने" की रेटिंग ₹692 के टारगेट प्राइस के साथ है।

कल्याण ज्वैलर्स के शेयर वर्तमान में गुरुवार को ₹672.40 पर 4.4% नीचे ट्रेड हो रहे हैं। इस स्टॉक में पिछले 12 महीनों में 76% की वृद्धि हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।