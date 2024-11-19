Tata Group के इस शेयर ने तीन गुना किया पैसा, ब्रोकरेज ने कहा खरीदो!

scorecardresearch
पिछले कुछ दिनों से Tata Group के चुनिंदा शेयरों में दबाव देखा जा रहा है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच टाटा एक ऐसा शेयर है, जिसमें ब्रोकरेज तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। Indian Hotels का स्टॉक पिछले ढाई सालों में तीन गुना भी हो गया है। पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 418 प्रतिशत के रिटर्न दिए हैं।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 16:25 IST
पिछले कुछ दिनों से Tata Group के चुनिंदा शेयरों में दबाव देखा जा रहा है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच टाटा एक ऐसा शेयर है, जिसमें ब्रोकरेज तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। Indian Hotels का स्टॉक पिछले ढाई सालों में तीन गुना भी हो गया है। पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 418 प्रतिशत के रिटर्न दिए हैं।

इस मल्टीबैगर होटल स्टॉक का नाम Indian Hotels है। Tata Group की कंपनी Indian Hotels के तहत Taj Hotels, Radisson Blu, Savoy Suites जैसे बड़े-बड़े होटल चेन शामिल हैं। विदेशी ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने स्टॉक में शानदार अपसाइड की संभावना जताई है। कंपनी के आउटलुक और ब्रोकरेज के टारगेट के बाद शेयर में अच्छी खरीदारी दिखी। 

ब्रोकरेज ने क्यों चुना?

इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) का ग्रोथ प्लान और स्ट्रैटेजी मजबूत है, जिससे ब्रोकरेज यहां बुलिश है, कंपनी ने हाल ही में अपनी नई योजना Accelerate 2030 लॉन्च की है, जो इसके पहले के टारगेट AHVAAN 2025 को समय से पहले पूरा कर लेने के बाद आई है। कंपनी का लक्ष्य अपनी सालाना आय को दोगुना कर ₹15,000 करोड़ तक पहुंचाना है। होटल्स का पोर्टफोलियो 700 तक बढ़ाना है। 2030 तक IHCL के पोर्टफोलियो में कुल 700 होटल्स हो सकता है। साथ ही 20% का ROCE (Return on Capital Employed) हासिल करने का लक्ष्य है। IHCL नए ब्रांड्स और सेगमेंट लॉन्च करेगा। कंपनी Ginger और Qmin जैसे बिजनेस लॉन्च करेगी, इससे 30% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ (CAGR) हो सकती है।

नया टारगेट

ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने IHCL पर भरोसा जताते हुए स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹785 तय किया है। इन्होंने प्रॉफिट आप्टर टैक्स का अनुमान 4 प्रतिशत बढ़ाया है। Revenue Per Available Room ग्रोथ अनुमान 8% से बढ़ाकर 10% किया है और कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA ग्रोथ का अनुमान 2 प्रतिशत बढ़ाया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 19, 2024