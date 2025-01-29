ITC Hotels Share Price: खत्म हुआ इंतजार! NSE और BSE पर इतने रुपये पर लिस्ट हुआ स्टॉक, यहां जानें पूरी डिटेल्स

ITC Hotels Stock Listing: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ITC Hotels की लिस्टिंग हो गई। इस महीने के शुरुआत में कंपनी का डीमर्जर हुआ था। कंपनी के शेयर एनएसई पर 188 रुपये प्रति शेयर और बीएसई पर 188 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए।

advertisement

आपको बता दें कि डीमर्जर के बाद ITC Limited के शेयरहोल्डर्स को 10 शेयरों के बदले एक ITC Hotels के शेयर मिले हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर में बिकवाली आई। 11.14 बजे कंपनी के स्टॉक 5 फीसदी गिरकर 178.60 रुपये प्रति शेयर पर आ गया।

पिछले साल डीमर्जर को मिली थी मंजूरी (ITC - ITC Hotels Demerger)

जून 2024 में शेयरहोल्डर्स ने डीमर्जर को मंजूरी दे दी थी। वहीं मई 2024 में कम्पिटीशन रेगुलेटर CCI ने मंजूरी दी थी। ITC Hotels ने अगस्त 2023 में डीमर्जर की घोषणा की थी। डीमर्जर में आईटीसी होटल्स मकी 40 फीसदी हिस्सेदारी आईटीसी लिमिटेड और 60 फीसदी ITC शेयरहोल्डर्स के पास है।

कितने पर लिस्ट हो सकता था शेयर? (ITC Hotels Listing Share Price Prediction)

शेयर की लिस्टिंग से पहले कई ब्रोकरेज फर्म ने लिस्टिंग प्राइस को लेकर अनुमान जताया था। ब्रोकरेज फर्म नुवामा के मुताबिक शेयर की लिस्टिंग 150-175 रुपये के बीच होने का अनुमान था। वहीं, नोमुरा ने 200 रुपये से 300 रुपये प्रति शेयर के बीच की लिस्टिंग का अनुमान लगाया था। SBI सिक्योरिटी के अनुसार शेयर की लिस्टिंग 113 से 170 रुपये के बीच होने की उम्मीद जताई।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

