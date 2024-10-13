इज़राइल-ईरान युद्ध: इन डिफेंस कंपनियों पर रखें नजर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइज़राइल-ईरान युद्ध: इन डिफेंस कंपनियों पर रखें नजर

प्रिमियर एक्सप्लोसिव्स: यह कंपनी रक्षा, एयरोस्पेस, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सेवाएं देती है। यह भारतीय कंपनी बराक मिसाइलों के लिए पूरी तरह से असेंबल किए गए रॉकेट मोटर्स और ठोस ईंधन का निर्यात करती है। कंपनी का ऑर्डर बुक ₹8.9 बिलियन है, जिसमें से 85% रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत खदान और गोला-बारूद निर्माण में भी विस्तार किया है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 13, 2024 16:06 IST
Aftermath of an Israeli air strike, in Beirut
Aftermath of an Israeli air strike in Beirut. (file photo)

मध्य पूर्व में इज़राइल-ईरान युद्ध जैसी स्थिति के कारण वैश्विक बाजार और भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेशक सतर्क हो गए हैं। पिछले सप्ताह दलाल स्ट्रीट में भारी बिकवाली देखी गई थी, लेकिन सप्ताहांत में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध से भारतीय स्टॉक मार्केट पर निगेटिव असर के बावजूद कुछ स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं जिनको इसका फायदा मिल सकता है।

भारतीय रक्षा स्टॉक्स पर ध्यान
स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड संतोष मीना के अनुसार, "हालांकि ईरान-इज़राइल संघर्ष का भारतीय रक्षा क्षेत्र पर सीधा लाभ नहीं हो सकता है, लेकिन वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ने इस क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया है। दुनिया भर में, भारत सहित, रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है क्योंकि देश इन तनावों का जवाब दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल ने भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, जिससे इसकी पुनर्मूल्यांकन हुआ है।"

मौजूदा मध्य पूर्व संकट के दौरान रक्षा शेयरों में निवेश के लिए प्रिमियर एक्सप्लोसिव्स, सोलर इंडस्ट्रीज, और डाटा पैटर्न्स का अध्ययान किया जा सकता है।

प्रमुख कंपनियों का प्रदर्शन
सोलर इंडस्ट्रीज: यह प्रमुख विस्फोटक और रक्षा उत्पाद निर्माता कंपनी है, जिसे पिनाका रॉकेट जैसे बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। हाल ही में इसे ₹440 करोड़ के निर्यात ऑर्डर मिले हैं और इसका अनुमानित ऑर्डर बुक ₹3,650 करोड़ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
