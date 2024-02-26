इस सरकारी कपंनी में बड़ी तेजी आने वाली है? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

जहां एक तरफ सरकारी कंपनियों में स्टॉक में शादार तेजी आ चुकी हैं। वहीं एक ऐसा सरकारी स्टॉक है, जहां मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रेकआउट देख रहे हैं। ब्रेकआउट का मतलब ये हुआ कि स्टॉक में नए खरीदार आ रहे हैं और ये indicate कर रहा है अभी स्टॉक में और तेजी का पोटेंशियल दिख रहा है। यहां तक मार्केट के जानकारों ने इस स्टॉक के टारगेट को भी काफी बढ़ाया है। इस इसकी चाल को देखें तो पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 50% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है और एक साल में पैसा डबल कर चुका है। तो चलिए समझते हैं किस आधार पर मार्केट एक्सपर्ट स्टॉक में तेजी की उम्मीद जता रहे हैं? तो चलिए इस नवरत्न कंपनी का नाम बता देते हैं। Bharat Electronics Ltd की...डिफेंस शेयरों में अच्छे एक्शन के बीच, इस स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। Bharat Electronics डिफेंस एंड एयरोस्पेस से जुड़ी कंपनी है और ये ग्राउंड और एयरोस्पेस एप्लिकेशन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की manufacturer करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर ने आज 204 रुपए का न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है।

पहले ऐसे दो घटनाक्रम को समझते हैं जो इस स्टॉक से जुड़े निवेशकों को जानना बहुत जरूरी है। फिर आपको बताएंगे मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?

दरअसल सरकार ने डिफेंस एंड एयरोस्पेस में FDI यानी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। दरअसल, 21 फरवरी को यूनियन कैबिनेट ने ओवरसीज प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए FDI के नियमों को आसान बनाया है. इस सेक्टर में अब 100% तक फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूर किया गया है. हालांकि, इसको लेकर कई सारे कंडिशन भी हैं. इस खबर के आने के बाद डिफेंस एंड एयरोस्पेस सेक्टर में काम करने वाली सभी कंपनियों के स्टॉक्स में जोरदार एक्शन है। दूसरे घटनाक्रम के बारे में भी जान लीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडियन नेवी से 2167 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत वॉरशिप पर इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट की सप्लाई की जाएगी। कंपनी वॉरशिपर पर इस्तेमाल के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित EW सूट की सप्लाई करेगी। ये आत्मनिर्भऱ भारत की पहल की दिशा में बड़ी छलांग है।

ऑर्डर बुक

इस ऑर्डर बुक को देखें तो ये मौजूदा वित्त वर्ष में ये कुल 30,776 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं और अगर ओवरऑल देखें तो ये 91,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है। कोटक सिक्योरिटी का कहना है कि स्टॉक में इंक्रीमेंटल वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इसलिए स्टॉक का स्ट्रक्चर मौजूदा लेवल से एक नई तेजी की शुरुआत के संकेत दे रहा है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 1.50 लाख करोड़ है। Stock P/E 41 है। अगर इसके पीयर्स कंपनियों को देखें तो कंपनी almost डेट फ्री है। दिसंबर 2022 से नवरत्न की सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है। Operating Profit की भी ये ही स्थिति है। अर्निग पर शेयर की बात की जाए तो मार्च 2020 में जहां ये 2.50 रुपए पर था, वो अब बढ़कर 4.89 रुपए पर पहुंच गया है। प्रोमटर्स की हिस्सेदारी 51.14% है। मार्च 2021 में FIIs की हिस्सेदारी 11.58% थी जो दिसंबर में बढ़कर 17.77% हो गई है।