IRFC Stcok: IRFC का स्टॉक कहां तक जाएगा?

कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो ये 1 लाख 74 हजार करोड़ है। स्टॉक का P/E 28 है और वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.7% है। अगर पिछले 5 सालों का CAGR देखें तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 25.3% है।

New Delhi ,UPDATED: Jan 15, 2024 15:38 IST
IRFC के शेयरों में शानदार और दमदार तेजी देखने को मिल रही है
IRFC के शेयरों में शानदार और दमदार तेजी देखने को मिल रही है

Indian Railway Finance Corp यानि IRFC के शेयरों में शानदार और दमदार तेजी देखने को मिल रही है। जनवरी 2021 में ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। उस वक्त इसका IPO प्राइस 26 रुपए के आसपास था, जिसकी कीमत में अब 400% का उछाल आ चुका है। सोचिए अप्रैल 2023 तक ये स्टॉक 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब स्टॉक में धमाकेदार तेजी है। एक दिन में ये स्टॉक ने 18% तक भागा है और 130-132 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि आगे स्टॉक की चाल क्या रह सकती है?

IRFC मिनिरत्न स्टेट्स की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आती है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी करीब 86.36% है। वहीं विदेशी निवेशकों की 1.14% हिस्सेदारी है और घरेलू म्यूचुअल फंड हाउसेस 0.5% ओन करते हैं। ये कंपनी भारतीय रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेशियल सर्विस देती है। पिछले हफ्ते IRFC ने 52 वीक के नए उच्चतम स्तर को छुआ था। ये स्टॉक अपनी कैटेगरी के दूसरे स्टॉक जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुकाबले में शेयर प्राइस के पैमाने पर स्टार परफॉर्मर है। एक साल में BSE पर IRFC के शेयरों में 242% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बजाज फाइनेंस में 27% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह बजाज फिनसर्व में 19.31% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जियो फाइनेंशियल में 1.37% की मामूली बढ़त हुई है।

कंपनी का मार्केट कैप

कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो ये  1 लाख 74 हजार करोड़ है। स्टॉक का P/E 28 है और वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.7% है। अगर पिछले 5 सालों का CAGR देखें तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 25.3% है। अब समझते हैं कि स्टॉक में तेजी क्यों है और इसके नए टारगेट्स क्या है?

मार्केट एक्सपर्ट

तो नए टारगेट जानने के लिए हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह से। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक जल्द ही 150 के लेवल को पार कर सकता है। वहीं उन्होंने RVNL का नया टारगेट 250 तय किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
