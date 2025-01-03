IRFC Share Price | नए साल में मल्टीबैगर IRFC ने उठाया बड़ा कदम, स्टॉक पर दिखेगा असर

Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) ने बताया कि उसने रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (REMCL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। REMCL, रेलवे मंत्रालय (MOR) और RITES का एक ज्वाइंट वेंचर है।

इस सहयोग का मकसद REMCL के जरिए भारतीय रेलवे को पावर सप्लाई करने के लिए निर्धारित रेन्यूएबल एनर्जी (RE) परियोजनाओं को और बढ़ाना है। समझौते के तहत IRFC थर्मल, न्यूक्लियर, रेन्यूएबल परियोजनाओं के लिए फाइनेंसिंग विकल्पों का पता लगाएगा, जो एक कैप्टिव मॉडल के तहत भारतीय रेलवे और अन्य संस्थाओं के ज्वाइंट वेंचर के जरिए विकसित किए जाएंगे।

यह MoU IRFC और REMCL के बीच सहयोग की नींव रखता है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के मकसद को बढ़ावा देना है, जो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को न्यूनतम करना और 2030 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। यह सहयोग रेलवे क्षेत्र के लिए रेन्यूएबल एनर्जी स्रोतों का उपयोग करने का लक्ष्य रखता है।

समझौते के तहत REMCL रेलवे के लिए पारंपरिक/रेन्यूएबल एनर्जी खरीदने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जिसमें पावर क्षेत्र में रेन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना के लिए बिडिंग प्रक्रिया का संचालन शामिल है, जबकि IRFC अपनी वित्तीय विशेषज्ञता, परियोजना वैल्यूएशन और धन जुटाने की क्षमताओं की पेशकश करेगा।

IRFC के लिए यह MoU बिजनेस मॉडल में विविधता लाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है, जबकि भारतीय रेलवे के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखते हुए। यह साझेदारी सरकार के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के लिए विश्व स्तरीय, कुशल और पर्यावरणीय रूप से स्थायी परिवहन समाधान करना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।