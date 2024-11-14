scorecardresearch
BT TV
मंदी के बाज़ार में IREDA चढ़ा, एक्सपर्ट ने बताई वजह

शेयर बाजार के जानकार अभिषेक शुक्ला के मुताबिक अगले एक-दो महीने में IREDA के स्टॉक में गिरावट जारी रह सकती है। फिलहाल 192 रुपये पर इसका सपोर्ट लेवल है, जबकि 180 से 185 रुपये के बीच इसका स्विंग लो है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यह स्तर टूटता है, तो स्टॉक की कीमत 145-150 रुपये तक गिर सकती है। हालांकि, लंबे समय के दृष्टिकोण से यह स्टॉक अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 14, 2024 17:00 IST
IREDA पर आया बड़ा सिग्नल, एक्सपर्ट ने कह दी बड़ी बात


पिछले पांच दिनों में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) के शेयर में 9.65% की गिरावट आई है, और एक महीने में इसमें 14.92% की कमी देखी गई है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। गुरुवार, 14 नवंबर 2024 को स्टॉक 1.30% की बढ़त के साथ 190 रुपये पर बंदहुआ।

एक्सपर्ट की सलाह
IREDA शेयर पर रणनीति
शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को यहां एवरेजिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। 150-160 रुपये के स्तर पर यह निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। फिलहाल स्टॉक में 4-5% का करेक्शन देखा जा सकता है, लेकिन इसके मजबूत लॉन्ग-टर्म प्राइस स्ट्रक्चर के कारण आने वाले एक साल में यह 280-290 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है। इसलिए विशेषज्ञों ने "बाय ऑन डिप्स" की रणनीति अपनाने की सलाह दी है।

IREDA का मल्टीबैगर रिटर्न
पिछले छह महीनों में IREDA ने 15.54% का रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में इसने 214.08% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। YTD आधार पर भी स्टॉक ने 80.08% का रिटर्न प्रदान किया है।

Disclaimer: निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 14, 2024