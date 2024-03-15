scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIRB इंफ्रा के शेयर 8% बढ़े, मोतीलाल ओसवाल ने क्या दी है रेटिंग

IRB इंफ्रा के शेयर 8% बढ़े, मोतीलाल ओसवाल ने क्या दी है रेटिंग

स्पैनिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर फेरोविअल की एक इकाई, सिंट्रा, जीआईसी से आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में 24 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गई है। साथ ही ट्रस्ट के निवेश प्रबंधक एमएमके टोल रोड में भी इतनी ही हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गई है।

Advertisement
New delhi,UPDATED: Mar 15, 2024 13:20 IST
IRB Infra shares
IRB Infra shares

कंपनी फेरोवियल द्वारा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के बाद शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड (आईआरबी इंफ्रा) के शेयरों में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कंपनी ने शेयर बाजारों में एक्सचेंज फाइलिंग के जरिये इस बारे में विस्तार से जानकारी दी।

advertisement

स्पैनिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर फेरोविअल की एक इकाई, सिंट्रा, जीआईसी से आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में 24 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गई है, साथ ही ट्रस्ट के निवेश प्रबंधक एमएमके टोल रोड में भी इतनी ही हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गई है।

 
आईआरबी इंफ्रा द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हिस्सेदारी खरीद 6,590 करोड़ रुपये (लगभग 6 मिलियन) की है। घोषणा के बाद, आईआरबी इंफ्रा के शेयर शुक्रवार को 7.5 प्रतिशत से अधिक बढ़कर आर 60.29 पर पहुंच गए, 
जिससे कुल बाजार पूंजीकरण 35,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। गुरुवार को पिछले कारोबारी सत्र में शेयर 56.07 रुपये पर बंद हुआ था।

आईआरबी की फाइलिंग में कहा गया है कि अधिग्रहण शर्तों की पूर्ति और अपेक्षित नियामक और तीसरे पक्ष की मंजूरी के अधीन है। 
IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) है जो सड़क संपत्तियों का संचालन करता है। 
जीआईसी ने पहली बार अगस्त 2019 में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में निवेश किया था जब उसने नौ टोल सड़कों के पोर्टफोलियो के लिए 4,400 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

आईआरबी को उम्मीद है कि परियोजना योजना और चयन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए आईआरबी, जीआईसी और सिंट्रा के बीच सहयोग होगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि इस लेनदेन के कारण निजी इनवीआईटी में कोई फंड निवेश नहीं होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Mar 15, 2024