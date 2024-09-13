scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारINOX Wind ने क्यों बवाल काटा है?

INOX Wind ने क्यों बवाल काटा है?

यह शेयर 251 रुपये से ऊपर जाता है तो सीधा 270-275 रुपये की जा सकता है। हालांकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) ओवरबोट है और थोडी सावधानी भी बरतनी जरूरी है। शार्ट टर्म ट्रेडर्स 275 रुपये के लक्ष्य पर निशाना साध सकते हैं, जिसमें 220 रुपये से थोड़ा नीचे स्टॉप-लॉस जरूर रखें।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 13, 2024 09:39 IST
Inox Wind posted strong Q1FY25 results with operating margin at 21.3 per cent against an estimate of 15 per cent, as sales mix was heavier on WTG supply, Nuvama said.


इस हफ्ते इनॉक्स विंड लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी रही।  इनॉक्स विंड के शेयर ने इस साल 12 सितंबर को 251.15 रुपये, 11 सितंबर को 250.45 रुपये और 10 सितंबर को 246 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। अभी भी इस शेयर में तेजी का रूझान बरकरार है। 

स्टॉक्सबॉक्स के टेक्नीकल एनालिस्ट अमेय रणदिवे का कहना है कि यह शेयर 251 रुपये से ऊपर जाता है तो सीधा 270-275 रुपये की जा सकता है। हालांकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) ओवरबोट है और थोडी सावधानी भी बरतनी जरूरी है।
शार्ट टर्म ट्रेडर्स 275 रुपये के लक्ष्य पर निशाना साध सकते हैं, जिसमें 220 रुपये से थोड़ा नीचे स्टॉप-लॉस जरूर रखें। 

एक्सिस सिक्योरिटीज ने इस डेट फ्री कंपनी के शेयर का टारगेट 200 रुपये रखा है। हालांकि ब्रोकरेज ने कुछ रिस्क का भी जिक्र किया है।

ब्रोकरेज ने अपने अनुमानों और जोखिम को कुछ प्रकार बताया है

1. कार्यान्वयन में देरी।

2. नीलामी में देरी से पवन टरबाइन बाजार में मंदी आ सकती है।

जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये कंपनी पवन टर्बाइन जनरेटर (WTG) के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। यह WTG और पवन फार्म विकास सेवाओं के लिए निर्माण, खरीद और कमीशनिंग (EPC), संचालन और रखरखाव (O&M) और सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं सेवाएं भी प्रदान करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
