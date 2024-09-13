IREDA, Yes Bank, BHEL: इन तीन स्टॉक्स पर आ गई ब्रोकरेज रिपोर्ट, बदल गए टारगेट
आज कुछ चर्चित शेयर, जिनमें यस बैंक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) लिमिटेड शामिल हैं, खबरों में रह सकते हैं। यहां स्टॉक्सबॉक्स के वरिष्ठ टेक्नीकल एनालिस्ट अमेय रानाडिव ने अपने कुछ टारगेट शेयर किए हैं।
Yes Bank | Alert| Resistance: ₹ 24-27 | Support: ₹ 22.8-22
यस बैंक फिलहाल ₹23.40 पर कारोबार कर रहा है और ₹22.80 से ₹22 के दायरे में मजबूत सपोर्ट प्राप्त करता दिख रहा है, हालांकि कुछ बाजार अपवाद हो सकते हैं। RSI बार कर रहा है, लेकिन 20-दिन और 50-दिन की ईएमए से नीचे है, जो निकट भविष्य में थोड़ी मंदी या साइडवेज़ प्रवृत्ति का संकेत देता है। बुलिश भावना के लिए, स्टॉक को ₹24 के ऊपर टूटकर टिकना होगा। रिस्क रिवार्ड रेश्यों के हिसाब से, ₹21.50 पर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, जिसका लक्ष्य ₹27 के आसपास है।
BHEL | Buy| Target Price: ₹ 295-315 | Stop Loss: ₹ 245
BHEL वर्तमान में ₹265 पर है, जो पिछले ढाई महीनों में अपने हाल के उच्चतम स्तर से 21 प्रतिशत की गिरावट के बाद है। BHEL ने 2023 के बाद से लगभग 18 महीनों में ₹64 से ₹332 तक महत्वपूर्ण रैली दर्ज की है। कंपनी के Q1 परिणाम अपेक्षाओं से कमजोर रहे हैं, जिसके कारण पिछले 2 महीनों में मुनाफावसूली के चलते गिरावट आई है। स्टॉक वर्तमान में ₹260 के मामूली Support के पास है। यदि ₹265 का स्तर कुछ दिनों तक बना रहता है, तो लॉन्ग पोजीशन पर विचार किया जा सकता है। 200-दिन की ईएमए के नीचे, ₹245 के पास एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, जिसमें ₹295 से ₹315 के शार्ट टर्म टारगेट की संभावना है।
IREDA| Buy | Target : ₹ 265-280 | Stoploss : ₹ 225-215
IREDA ₹232 पर कारोबार कर रहा है, जो अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर से 25 प्रतिशत नीचे है, दिसंबर 2023 के बाद एक उल्लेखनीय रैली के बाद। फिलहाल, स्टॉक ₹225 के मामूली समर्थन पर टिके हुए है और इस स्तर को एक सप्ताह से बनाए हुए है। ₹240 के ऊपर एक ब्रेकआउट, निरंतर गति के साथ, खरीदारी की रुचि को आकर्षित कर सकता है, क्योंकि इन स्तरों पर Suply का दबाव देखे जा रहे हैं। व्यापारी ₹215 के पास 100-दिन की EMA के आसपास स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन लेने पर विचार कर सकते हैं और ₹265 से ₹280 के Short Term लक्ष्यों का लक्ष्य रख सकते हैं।