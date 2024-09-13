Stocks to Watch: RIL, Wipro, HCL Tech, Power Grid, KIMS, HG Infra, BLS & Adani stocks

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks to Watch: RIL, Wipro, HCL Tech, Power Grid, KIMS, HG Infra, BLS & Adani stocks

Corporate Actions: मोनार्क कैपिटल और सोलेक्स एनर्जी के शेयर आज एक्स-बोनस पर ट्रेड करेंगे, जबकि स्पोर्टकिंग इंडिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और वनसोर्स आइडियाज के शेयर आज एक्स-स्प्लिट पर ट्रेड करेंगे। एमी ऑर्गेनिक्स, बीईएमएल, डोम्स इंडस्ट्रीज, जीआरएसई, हाई-टेक पाइप्स, एनसीएल इंडस्ट्रीज, प्रताप स्नैक्स, रुशिल डेकोर, स्टोव क्राफ्ट और अन्य के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 13, 2024 07:55 IST

पाजिटिव ग्लोबल संकेतों के चलते गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने मजबूत बढ़त दर्ज की। बीएसई सेंसेक्स 1,439.55 अंक या 1.77 प्रतिशत बढ़कर 82,962.71 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 470.45 अंक या 1.89 प्रतिशत बढ़कर 25,388.90 पर बंद हुआ। लेकिन आज देखना होगा कि बाजार क्या आज भी पाजिटिव बना रहता है। शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

Adani Group Stocks: गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह के शेयर शुक्रवार की सुबह फोकस में रहेंगे, क्योंकि अडानी समूह ने मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति जालसाजी जांच के कारण कई स्विस खातों में अडानी के 310 मिलियन डॉलर के फंड की कथित जब्ती के संबंध में हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज कर दिया है।

RIL: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली इस कंपनी को जामनगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स से एक आदेश मिला है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए 63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने एक्सचेंज को सूचित किया कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा रखती है।

HCL Tech: आईटी समाधान प्रदाता ने पेरिस, फ्रांस स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी जीना एसएएस में 23.9 मिलियन यूरो में अधिग्रहण की घोषणा की है।

Power Grid : सरकारी बिजली कंपनी को गुजरात के जाम खंभालिया में  सफल बोलीदाता घोषित किया गया है।

Wipro: आईटी प्रमुख ने एडीएस प्रतिबंधित स्टॉक इकाई योजना 2004 के तहत 4,239 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इसने 12 सितंबर को प्रतिबंधित स्टॉक इकाई योजना 2007 के तहत 54,464 इक्विटी शेयर भी आवंटित किए हैं।

HG Infra Engg: इंफ्रा प्लेयर को सेंट्रल रेलवे से इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट (ईपीसी) मोड में सेंट्रल रेलवे पर धुले (बोरविहिर) और नरदाना (लगभग 49.45 किमी) के बीच एक नई ब्रॉड-गेज लाइन के निर्माण के लिए एक पत्र मिला है। परियोजना की लागत 716.11 करोड़ रुपये है, जिसकी निर्माण अवधि 30 महीने है।

BLS International : वीजा सेवा प्रदाता ने 15 से अधिक देशों में निवास और नागरिकता के लिए निवेशक कार्यक्रमों में विशेषज्ञता रखने वाली दुबई स्थित फर्म सिटीजनशिप इन्वेस्ट में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 260 करोड़ रुपये मूल्य के इस अधिग्रहण को आंतरिक स्रोतों से वित्तपोषित किया जाएगा और इसके 31 अक्टूबर, 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

Indo Thai Security: कंपनी ने 500 रुपये प्रति वारंट की दर से 15 लाख वारंट की पेशकश, जारी करने और आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिसमें 490 रुपये का प्रीमियम भी शामिल है।

Charted Logistics: लॉजिस्टिक्स कंपनी, चार्टर्ड कॉमकेयर आईएफएससी की सहायक कंपनी को 12 अगस्त, 2024 को गिफ्ट सिटी में शामिल किया गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
