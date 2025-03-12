Infosys Share Price: सतर्क रहें…पिक्चर अभी बाकी है! और गिरेगा IT Stock - Expert से जानिए कहां से अगला सपोर्ट
अगर आपके पास भी कंपनी का शेयर है या फिर आप इसे सस्ते कीमत पर खरीदने का सोच रहे हैं तो तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है।
Infosys Share Price: आईटी सेक्टर की कंपनी Infosys Limited के स्टॉक में आज एक बार फिर से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 5% से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 7 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 15 प्रतिशत से अधिक गिरा है।
ऐसे में अगर आपके पास भी कंपनी का शेयर है या फिर आप इसे सस्ते कीमत पर खरीदने का सोच रहे हैं तो तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। BT Bazaar को Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
Infosys Share Price Target
Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा की Infosys ने अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट को ब्रेक किया है जिससे अभी और गिरावट आ सकती है।
एक्सपर्ट ने कहा कि इंफोसिस ने 1,718 रुपये के महत्वपूर्ण वीकली सपोर्ट को तोड़ दिया है, और लगातार दो सप्ताह तक इससे नीचे बंद हुआ है।
अंशुल जैन ने कहा कि अगर शेयर में 1,718 की ओर कोई भी रैली आती है तो लॉन्ग पोजिशन वाले निवेशक इससे Exit कर सकते हैं।
एक्सपर्ट के मुताबिक नीचे की ओर स्टॉक का अगला सपोर्ट 1516.35 पर है, जो पिछले वीकली स्विंग लो पर है। लेकिन अगर यह लेवल बना रहता है, तो शॉर्ट टर्म में तेजी आ सकती है लेकिन इससे नीचे जाने पर और अधिक कमजोरी आ सकती है।
एक्सपर्ट ने कहा कि ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए और स्टॉक प्राइस पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए।
Infosys Share Price
सुबह 11:18 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 5.27% या 87.50 रुपये टूटकर 1,574.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 5.15% या 85.45 रुपये गिरकर 1575.15 रुपये पर कारोबार कर रहा है।
Infosys Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में शेयर करीब 8 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 13 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 149 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।