IndusInd Bank Share: धड़ाम! एक साल के नीचले स्तर पर पहुंचा शेयर - वजह? Motilal Oswal ने दिया टारगेट

IndusInd Bank Share: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है लेकिन इस बीच निजी क्षेत्र के बैंक IndusInd Bank Limited का स्टॉक अपने एक साल के नीचले स्तर पर चला गया है। बैंक का शेयर फ्रेश 52 Week Low, 886.40 रुपये को टच किया है।

सुबह 9:51 बजे तक शेयर करीब 3% टूटकर ट्रेड कर रहा है। चलिए जानते हैं आखिर स्टॉक में क्यों गिरावट आई है।

क्यों गिरा शेयर?

दरअसल आरबीआई द्वारा मौजूदा बैंक सीईओ सुमंत कथपालिया को केवल एक साल के लिए फिर से नियुक्त करने पर शेयर में निगेटिव संकेत दिख रहे हैं। ब्रोकरेज Nuvama Institutional Equities, ने कहा कि यह निगेटिव इसलिए है क्योंकि ब्रोकरेज के मुताबिक इंडसइंड बैंक संभवतः एक साल का उपयोग नए सीईओ को नियुक्त करने के लिए करेगा।

हाल ही में, Q3FY25 आय से ठीक पहले, इंडसइंड बैंक के सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया था। नुवामा ने कहा कि हालिया नियुक्तियों के मामले में आरबीआई की बाहरी सीईओ को प्राथमिकता को देखते हुए, सुमंत कथपालिया के बाद इंडसइंड बैंक में बाहरी सीईओ की संभावना अधिक है।

इसके अलावा Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने अपने वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 के आय अनुमानों में 9 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कटौती की है और अनुमान लगाया है कि इंडसइंड बैंक वित्त वर्ष 26 में 1.3 प्रतिशत और वित्त वर्ष 27 में 1.4 प्रतिशत की रिटर्न ऑन एसेट (RoA) देगा।

IndusInd Bank Share Price Target

ब्रोकरेज MOFSL ने कहा कि शॉर्ट टर्म में निगेटिविटी के बावजूद, करेंट वैल्यूएशन सस्ता है खासकर तब जब वित्त वर्ष 26 में परिचालन प्रदर्शन में सुधार होता है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल को बरकरार रखते हुए 1100 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

IndusInd Bank Share Price

सुबह 9:51 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.78% या 26 रुपये टूटकर 910.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 2.71% या 25.35 रुपये गिरकर 911.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था।