IndusInd Bank, Coforge, Bharti Airtel, Adani Ports, Jubilant Foodworks समेत 11 स्टॉक्स भर देंगे आपकी झोली!

ब्रोकरेज फर्म Bernstein ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में 11 बॉटम-अप स्टॉक आइडिया को तुना हैं, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। नए मॉडल पोर्टफोलियो में 5 नई कंपनियों को जोड़ा गया है और 4 स्टॉक्स को बाहर किया गया है।

बर्नस्टीन ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में IndusInd Bank, Coforge, Bharti Airtel, Adani Ports और Jubilant Foodworks जैसे स्टॉक्स को जोड़ा है, जबकि Reliance Industries, HDFC Bank, REC और Zomato को बाहर किया गया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि उसने IT सर्विस और चुनिंदा उपभोक्ता क्षेत्रों में अपनी आवंटन बढ़ा दी है, जिनमें Avenue Supermarts को पोर्टफोलियो में बनाए रखा गया है, जबकि Jubilant Foodworks को जोड़ा गया है। Zomato को सूची से बाहर कर दिया गया है।

बर्नस्टीन के अनुसार Adani Ports को इसके पीक से करेक्शन के बाद मॉडल पोर्टफोलियो में फिर से जोड़ा गया है, जिससे यह एक अधिक आकर्षक अवसर बन गया है। अदानी पोर्ट्स के शेयर अपने शिखर ₹1,621 से 33% गिर चुके हैं।

टेलीकॉम क्षेत्र में Bernstein ने भारती एयरटेल को उसके शिखर से सुधार के बाद फिर से पोर्टफोलियो में शामिल किया है। सोमवार के बंद होने तक, भारती एयरटेल के शेयर अपने शिखर से 11% नीचे थे।

ICICI Bank बर्नस्टीन के मॉडल पोर्टफोलियो में बना हुआ है, साथ ही IndusInd Bank को हाल की कमजोर प्रदर्शन के बाद पोर्टफोलियो में जोड़ा गया है। IndusInd Bank 2024 में निफ्टी का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक था।

राज्य-स्वामित्व वाली REC को बर्नस्टीन के जरिए मॉडल पोर्टफोलियो से हटा दिया गया है, जो अब NTPC लिमिटेड के शेयरों के जरिए से यूटिलिटी थीम में निवेश करता है।

बर्नस्टीन ने बताया कि Reliance और HDFC Bank को मॉडल पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया गया है, हालांकि इन दोनों कंपनियों पर सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि वे सिर्फ स्टॉक्स के डाउनसाइड जोखिम को कम करने के बजाय रिकवरी संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

SBI Life को बीमा नामों में बनाए रखा गया है, जैसे कि L&T को भी, यह उम्मीद करते हुए कि कैपेक्स की वापसी स्टॉक के लिए फायदेमंद साबित होगी।

