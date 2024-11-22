IREDA के शेयर में क्या करें: निवेशक खरीदें, रोकें या बेचें?

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) में आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक 182 रूपये के आसपास आ चुका है।

अब सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक 180 रूपये के टारगेट को तोडेगा। या फिर यहां से ये स्टॉक घूम सकता है।

लेकिन सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं

मार्केट कैप: ₹51,107 करोड़

ईपीएस (EPS): ₹5.37

पी/ई अनुपात: 35.38

ब्रोकरेज की राय

Motilal Oswal

₹220 का लक्ष्य देते हुए "खरीदने" की सलाह दी है। यह कंपनी की मजबूत बुनियाद और विकास क्षमता पर आधारित है।

ICICI Direct

₹210 के लक्ष्य के साथ "होल्ड" की सलाह दी है, जो हालिया प्रदर्शन और बाजार स्थितियों पर आधारित है।

HDFC Securities:

₹230 के लक्ष्य के साथ "खरीदने" की सलाह दी है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा में सरकारी पहलों से संभावित लाभ को रेखांकित किया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

