Bharti Airtel share price: जब से जियो ने आईपीओ की घोषणा की है तब से निवेशकों के मन में Bharti Airtel के शेयर को लेकर मन में कई सवाल उठ रहे हैं। एक ऐसा ही सवाल बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में एक दर्शक ने पूछा की जियो के आने से भारती एयरटेल के शेयर पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा या पॉजिटिव?

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इस सवाल का जवाब देते हुए Centrum Finverse के निलेश जैन ने कहा कि अगर जियो हाई वैल्यूएशन पर शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो इसका सबसे बड़ा डायरेक्ट फायदा भारती एयरटेल को मिल सकता है। उनके मुताबिक, जियो की मजबूत लिस्टिंग निवेशकों को भारत के टेलीकॉम सेक्टर की वैल्यूएशन को नए नजरिये से देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसका पॉजिटिव असर एयरटेल के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है।

जियो की लिस्टिंग से एयरटेल को कैसे होगा फायदा?

निलेश जैन का तर्क वैल्यूएशन की तुलना पर आधारित है। बाजार में चर्चा है कि जियो का संभावित वैल्यूएशन करीब 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह एयरटेल के लगभग 11 लाख करोड़ रुपये के मौजूदा मार्केट कैप से ज्यादा है।

जैन ने कहा, “अगर जियो हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट होती है तो इसका पॉजिटिव असर निश्चित रूप से भारती एयरटेल पर भी पड़ेगा।”

उनका मानना है कि इसके बाद निवेशक यह सोच सकते हैं कि भारतीय टेलीकॉम और डिजिटल कारोबारों की मौजूदा वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक है। इससे एयरटेल जैसी मजबूत और स्थापित कंपनी को फायदा मिल सकता है।

सिर्फ टेलीकॉम नहीं, डिजिटल इकोसिस्टम की भी कहानी

अब तक एयरटेल को भारत की टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा लिस्टेड प्रतिनिधि माना जाता रहा है। लेकिन जियो का आईपीओ इस कहानी को सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं रखेगा।

रिलायंस ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में भी अपनी बड़ी योजनाएं जाहिर की हैं। ऐसे में निवेशक पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को नए नजरिये से देख सकते हैं, जिसका फायदा एयरटेल जैसी कंपनियों को भी मिल सकता है।

Bharti Airtel Share Price Target

निलेश जैन का कहना है कि जियो आईपीओ की चर्चा से अलग भी एयरटेल की स्थिति मजबूत बनी हुई है। हालिया गिरावट के बाद शेयर में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने एयरटेल को एक “अच्छा पोर्टफोलियो बेट” बताया। उनका मानना है कि कंपनी की मजबूत सब्सक्राइबर बेस उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके अनुसार, मौजूदा स्तरों से एयरटेल का शेयर 2,000 से 2,100 रुपये तक जा सकता है।

