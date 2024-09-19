scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIEX Share Price Today: आज 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, क्या आगे और उछाल आएगा?

IEX Share Price Today: आज 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, क्या आगे और उछाल आएगा?

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (IEX) के शेयरों ने आज 52 सप्ताह का नया हाई लगाया। BSE पर IEX का शेयर आज 230.10 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि बाद में शेयर में गिरावट आई और ये 1.27% गिरकर 225.17 रुपए पर बंद हुआ। ब्रोकरेज फर्म एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने आईईएक्स को 'खरीदें' रेटिंग दी है। इसने अपने टारगेट प्राइस को 219 रुपये से बढ़ाकर 262 रुपये कर दिया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2024 17:55 IST
IEX Share Price Today: आज 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर
IEX Share Price Today: आज 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (IEX) के शेयरों ने आज 52 सप्ताह का नया हाई लगाया। BSE पर IEX का शेयर आज  230.10 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि  बाद में शेयर में गिरावट आई और ये 1.27% गिरकर 225.17 रुपए पर बंद हुआ। ब्रोकरेज फर्म एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने आईईएक्स को 'खरीदें' रेटिंग दी है। इसने अपने टारगेट प्राइस को 219 रुपये से बढ़ाकर 262 रुपये कर दिया है।

advertisement

ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष

ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025, वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) अनुमानों में क्रमशः 5%, 6% और 7% की वृद्धि की है, तथा ग्लोबल ब्रोकरेज UBS ने IEX के शेयर पर 260 रुपये का लक्ष्य रखा है। 

जून 2024 की तिमाही में IEX का कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट

जून 2024 की तिमाही में IEX का कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट 27 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 96.44 करोड़ रुपये हो गया। 30 जून को समाप्त तिमाही में फर्म ने 75.82 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। जून 2024 तिमाही के दौरान कुल आय बढ़कर 154.47 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 127.36 करोड़ रुपये थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 19, 2024