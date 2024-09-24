scorecardresearch
IEX Share देखते ही देखते 11 परसेंट गिर गया, क्या हो गया अचानक

ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025, वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) अनुमानों में क्रमशः 5%, 6% और 7% की वृद्धि की है, तथा ग्लोबल ब्रोकरेज UBS ने IEX के शेयर पर 260 रुपये का लक्ष्य रखा था।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 24, 2024 14:38 IST
IEX Share Price Today

EX के शेयर में आज अचानक गिरावट देखने को मिली। बाजार खुलने के समय स्टॉक में 2 प्रतिशत की तेजी थी लेकिन जैसी ही सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सरकार अगले वित्त वर्ष से मार्केट कपलिंग प्रस्ताव को लागू कर सकती है जिसके बाद आईएएक्स का शेयर धड़ाम हो गया। हालांकि बिजनेस टुडे बाजार इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। 

इससे पहले ब्रोकरेज फर्म एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने आईईएक्स को 'खरीदें' रेटिंग दी थी। इसने अपने टारगेट प्राइस को 219 रुपये से बढ़ाकर 262 रुपये कर दिया है।


ब्रोकरेज का क्या था अनुमान

ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025, वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) अनुमानों में क्रमशः 5%, 6% और 7% की वृद्धि की है, तथा ग्लोबल ब्रोकरेज UBS ने IEX के शेयर पर 260 रुपये का लक्ष्य रखा था।


जून 2024 की तिमाही में IEX का कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट

जून 2024 की तिमाही में IEX का कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट 27 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 96.44 करोड़ रुपये हो गया था।30 जून को समाप्त तिमाही में फर्म ने 75.82 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। जून 2024 तिमाही के दौरान कुल आय बढ़कर 154.47 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 127.36 करोड़ रुपये थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 24, 2024