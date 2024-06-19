IDFC Share News: क्या आपको यह शेयर खरीदना चाहिए?

IDFC Limited के शेयरों ने पिछले एक साल में औसतन 8% का रिटर्न दिया है और यदि जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो इस शेयर को मौजूदा स्तर पर 132 रुपये के लक्ष्य मूल्य पर खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्टॉप लॉस 113 रुपये के स्तर पर लगाना होगा।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि शेयर ने मंगलवार को ब्रेकआउट देखा।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा, "इसके अलावा, हम प्रमुख ईएमए (50-दिवसीय, 100-दिवसीय और 200-दिवसीय) की अंतर सीमा में विस्तार की उम्मीद करते हैं, जो वर्तमान में 2 प्रतिशत है। इस तरह का कोई भी विस्तार शेयर की कीमत में तेजी के कारण होने की संभावना है।" मौजूदा सीरीज में संचयी वायदा ओपन इंटरेस्ट में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें अधिकांश संचय लॉन्ग साइड पर है, जैसा कि कैरी की लागत में वृद्धि से स्पष्ट है। इस साल अब तक, शेयर ने निफ्टी से 15 प्रतिशत कम प्रदर्शन किया है, ऐसा कहा गया है।