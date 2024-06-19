scorecardresearch
IDFC Share News: क्या आपको यह शेयर खरीदना चाहिए?

IDFC Limited के शेयरों ने पिछले एक साल में औसतन 8 प्रतिशत का रिटर्न दिया है और यदि जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो इस शेयर को मौजूदा स्तर पर 132 रुपये के लक्ष्य मूल्य पर खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्टॉप लॉस 113 रुपये के स्तर पर लगाना होगा।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 19, 2024 15:32 IST
IDFC Share News: क्या आपको यह शेयर खरीदना चाहिए?

IDFC Limited के शेयरों ने पिछले एक साल में औसतन 8% का रिटर्न दिया है और यदि जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो इस शेयर को मौजूदा स्तर पर 132 रुपये के लक्ष्य मूल्य पर खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके लिए  स्टॉप लॉस 113 रुपये के स्तर पर लगाना होगा।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि शेयर ने मंगलवार  को ब्रेकआउट देखा। 

जेएम फाइनेंशियल ने कहा, "इसके अलावा, हम प्रमुख ईएमए (50-दिवसीय, 100-दिवसीय और 200-दिवसीय) की अंतर सीमा में विस्तार की उम्मीद करते हैं, जो वर्तमान में 2 प्रतिशत है। इस तरह का कोई भी विस्तार शेयर की कीमत में तेजी के कारण होने की संभावना है।" मौजूदा सीरीज में संचयी वायदा ओपन इंटरेस्ट में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें अधिकांश संचय लॉन्ग साइड पर है, जैसा कि कैरी की लागत में वृद्धि से स्पष्ट है। इस साल अब तक, शेयर ने निफ्टी से 15 प्रतिशत कम प्रदर्शन किया है, ऐसा कहा गया है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 19, 2024