scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHyundai IPO: इस हफ्ते आएगा सबसे बड़ा IPO

Hyundai IPO: इस हफ्ते आएगा सबसे बड़ा IPO

Hyundai Motor India के IPO में अब बेहद कम दिन रह गए हैं। ऐसे में ग्रे मार्केट में Hyundai Motor के शेयरों को लेकर काफी उथल पुथल मची हुई है। आइय़े जानते हैं पूरी स्थिति।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 13, 2024 14:04 IST

Hyundai Motor India के IPO में अब बेहद कम दिन रह गए हैं। ऐसे में ग्रे मार्केट में Hyundai Motor के शेयरों को लेकर काफी उथल पुथल मची हुई है। आइय़े जानते हैं पूरी स्थिति।

कब लगा सकते हैं पैसे?

Hyundai Motor India का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने पब्लिक ऑफर के लिए प्रति शेयर ₹1,865-1,960 का प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक 7 शेयरों का एक लॉट बिड कर सकते हैं, इसके बाद 7 के मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं। IPO के जरिए कंपनी लगभग ₹27,756 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। 14 अक्टूबर को IPO एंकर निवेशकों के लिए एक दिन के लिए खोला जाएगा।

advertisement

ग्रे मार्केट में क्या हुआ?

हुंडई मोटर इंडिया का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP), जो पहले तेजी से गिरकर 111 रुपये प्रति शेयर पर आ गया था, अब बढ़कर 170 रुपये हो गया है। बढ़ा हुआ प्रीमियम, निवेशकों के लिए बंपर लिस्टिंग का संकेत दे रहा है। हालांकि, कुछ दिन पहले GMP 270 रुपये प्रति शेयर था, जबकि इस महीने की शुरुआत में यह लगभग 400 रुपये के आसपास था। आपको बता दें कि ग्रे मार्केट में शेयरों के भाव में तेजी से बदलाव होता है। ये ऊपर और नीचे जा सकता है।

ब्रोकरेज फर्मों ने अब तक इस IPO पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। उनका मानना है कि कंपनी अपनी नई लॉन्च, मजबूत ब्रांड पहचान और प्रीमियमाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बनी रह सकती है। 

ह्युंडई मोटर इंडिया के IPO शेयरों का आवंटन 18 अक्तूबर को होने की उम्मीद है और सफल निवेशकों के डेमेट खातों में इक्विटी शेयर 21 अक्टूबर तक क्रेडिट किए जाएंगे। कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग 22 अक्टूबर से BSE और NSE पर शुरू होगी। सितंबर महीने में ह्युंडई ने 64,201 यूनिट्स बेचीं, जो साल दर साल आधार पर 10% की गिरावट है। 2024 में अब तक कंपनी ने 5.77 लाख यूनिट्स बेचीं हैं, जो पिछले साल के मुकाबले स्थिर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 13, 2024