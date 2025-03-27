HUDCO Fund Raise: नवरत्न कंपनी Housing & Urban Development Corporation Ltd (HUDCO) ने आज फंड रेज करने का ऐलान किया है जिसके बाद से स्टॉक में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है।

कंपनी 2000 करोड़ रुपये का फंड रेज बॉन्ड जारी करके करेगी। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि बॉन्ड अलॉटमेंट कमिटी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1,00,000 रुपये प्रत्येक फेस वैल्यू (श्रृंखला-जी 2024) के अनसिक्योर्ड, टैक्सेबल, रिडीमेबल, नॉन कनवर्टिबल, नॉन क्यूम्यलटिव NCD के रूप में कुल 2,000 करोड़ रुपये तक के बांड जुटाने को मंजूरी दी है।

2000 करोड़ में बेस इश्यू साइज 500 करोड़ रुपये और ग्रीन शू ऑप्शन 1500 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने बताया कि ये बॉन्ड 10वें साल के अंत में रिडीम किए जा सकते हैं लेकिन इन पर ब्याज का भुगतान सालाना आधार पर किया जाएगा।

HUDCO Share Price

फंड रेज की खबर के बाद कंपनी का शेयर में तेजी आई है और स्टॉक दोपहर 13:05 बजे तक 3.08% या 6.05 रुपये चढ़कर 202.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.91% या 5.73 रुपये की तेजी के साथ 202.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

HUDCO Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आदधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 479 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 933 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

HUDCO Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने हाल ही में 13 मार्च 2025 को 1.05 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने जनवरी 2025 में 2.05 रुपये, सितंबर 2024 में 2.65 रुपये, मार्च 2024 में 1.50 रुपये और सितंबर 2023 में 3.10 रुपये का डिविडेंड दिया था।