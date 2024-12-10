HSBC ने कहा इस Stock को खरीदो, मिलेगा 76 प्रतिशत का मुनाफा!

HSBC ग्लोबल रिसर्च ने मल्टीबैगर PB Fintech Ltd पर कवरेज शुरू की है, जो भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केटप्लेस - पॉलिसी बाजार के नाम से जाना जाता है।

ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि भले ही PB फिनटेक ने 2024 में अब तक 165 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ व्यापक बाजारों को बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि S&P BSE मिडकैप इंडेक्स में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यह अपने बिजनेस को बढ़ाने और PAT मार्जिन को सुधारने की क्षमता रखता है।

ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी लिए 'बाय' कॉल के साथ एक टारगेट प्राइस की सिफारिश की है, जो काउंटर पर 19 प्रतिशत के तेजी का सुझाव देता है। PB फिनटेक की ग्रोथ स्टोरी इसके मजबूत ब्रांड, बड़े कस्टमर बेस और डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के जरिए संचालित होगी।

HSBC ने PB फिनटेक के लिए 2,550 रुपये का टारगेट प्राइस सुझाया है, यह कहते हुए कि इसका गिरावट के दौर में टारगेट 1,610 रुपये और तेजी के दौर में 3,780 रुपये है।

ब्रोकरेज का कहना है कि करेक्शन के दौर में शेयर 25 प्रतिशत डाउनसाइड को दर्शाता है, जबकि हमारे बुल केस में 76 प्रतिशत अपसाइड है, जो एक अनुकूल रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो को सूचित करता है।

HSBC ने कहा कि PB फिनटेक के लिए कंपिटिशन का सामना करने का जोखिम कम है, क्योंकि इसके पीयर्स कंपनियों को लंबे समय तक कैपिटल बर्न की आवश्यकता होती है। बाजार की पहुंच बड़ी बनी हुई है और वर्तमान नियम, जिसमें ओपन आर्किटेक्चर को बढ़ावा देना शामिल है, PB फिनटेक को मदद करेंगे, क्योंकि यह प्रॉफिटिबिलिटी, एग्जिक्यूशन और टेक्नोलॉजी के मामले में उच्च अंक हासिल करता है।

चूंकि बड़े बैंकों के जरिए बेचे गए बीमा उत्पादों से रेवेन्यू FY2022-24 में औसतन 20 प्रतिशत के CAGR पर बढ़ा है - जो FY24 में PB फिनटेक के रेवेन्यू का 8 गुना है, HSBC को यकीन है कि PB फिनटेक के पास बहुत अधिक विकास की संभावना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।