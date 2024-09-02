3 सितंबर को कैसे खुलेगा बाजार? क्या आने वाली है प्रॉफिट बुकिंग?



शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। 14 अगस्त से बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार 13वें दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ। 2 सितंबर के बाजार को देखें तो सेंसेक्स ने 82,725 और निफ्टी ने 25,333 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इसके बाद सेंसेक्स थोड़ा नीचे आया और 194 अंक की तेजी के साथ 82,559 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 42 अंक की तेजी रही, ये 25,278 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी को देखें तो 88 प्वाइंट्स की तेजी के साथ 51,439 पर बंद हुआ। मिडकैप और स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिला है। Sectoral Indices को देखें तो NIFTY METAL और NIFTY PHARMA में दवाब देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर NIFTY FMCG और NIFTY FINANCIAL SERVICES में तेजी देखने को मिली है।

advertisement

क्या आपको पता है कि 1996 में लॉन्च हुए निफ्टी इंडेक्स ने लगातार 13 दिन चढ़कर बंद होने का रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले 2007 में निफ्टी में लगातार 11 दिन की तेजी दिखी थी। वहीं दूसरी ओर जनवरी 2015 और अप्रैल 2014 में लगातार 10 दिन की तेजी देखने को मिली थी। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि 3 सितंबर यानि मंगलवार को बाजार कैसे खुलेगा?

3 सितंबर को बाजार कैसा खुलेगा?

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि कल के बाजार में सुस्ती देखने को मिल सकती है। बाजार में प्रॉफिट बुकिंग किसी भी लेवल से आ सकती है। निवेशकों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बाजार ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, इसी आधार पर शेयर मार्केट करवट बदलेगा। फिलहाल 25000 का बेस बना हुआ है। 25400-500 का रजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की सलाह है। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि कल बैंक निफ्टी 51800-900 के लेवल दिखा सकता है।

वहीं दूसरी ओर शेयरखान के जतिन केडिया का कहना है कि बाजार में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। निफ्टी में जल्द 25500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की ओर 25210-25120 अहम सपोर्ट देखने को मिल रहा है। PSU बैंकों में तेजी का रुखान देखने को मिल सकता है।