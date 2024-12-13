Vedanta shares में कितनी तेजी आनी बाकी? 2024 में निवेशकों का पैसा हुआ डबल

Vedanta के शेयरों में 2024 में अब तक 100% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। यह 2021 के बाद से इस शेयर का सबसे अच्छा कैलेंडर साल साबित हुआ है, जब इसने 110% की बढ़ोतरी की थी। 2022 और 2023 में यह शेयर नेगेटिव रिटर्न देख चुका था।

अब एक बार फिर ये शेयर फोकस हो गया है क्योंकि कंपनी का बोर्ड 16 दिसंबर को बैठक करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कंपनी तीन पूर्व घोषणा में ₹35 का डिविडेंड दे चुकी है।

ब्रोकरेज फर्म Nuvama के अनुसार, वेदांता पर सबसे ऊंचे टारगेट प्राइस ₹663 है, साथ ही "बाय" रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि ₹663 तक पहुंचने पर 27% तक की बढ़ोतरी की संभावना है,

ICICI Securities और Emkay भी वेदांता पर "बाय" रेटिंग के साथ ₹600 का टारगेट प्राइस रखते हैं। इनके टारगेट प्राइस से 15% तक की बढ़ोतरी की संभावना है।

ब्रोकरेज फर्म जैसे IIFL Securities और Systematix Group ने वेदांता पर ₹559 और ₹545 के टारगेट प्राइस तय किए हैं, जो इसके वर्तमान बाजार मूल्य के काफी करीब हैं। यह शेयर अब उन ब्रोकरेज के जरिए तय किए गए टारगेट प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे CLSA, मोतीलाल ओसवाल, जेपीमॉर्गन, सिटी आदि।

Kotak Securities ने वेदांता पर "सेल" रेटिंग दी है, जो स्ट्रीट पर एकमात्र रेटिंग है और ₹430 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि वर्तमान स्तरों से 17% तक की गिरावट की संभावना है। शुक्रवार को यह शेयर ₹515 पर 1% से अधिक नीचे ट्रेड कर रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।