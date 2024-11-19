ये शेयर Crash होने वाला है! ब्रोकरेज ने कहा तुरंत बेचो

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारये शेयर Crash होने वाला है! ब्रोकरेज ने कहा तुरंत बेचो

घरों में इस्तेमाल होने वाले Mamaearth, The Derma, Aqualogica जैसे ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी Honasa Consumer Ltd के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। दो दिनों के अंदर शेयर 35 प्रतिशत नीचे आ चुका है। अब निवेशकों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 11:20 IST

Honasa Consumer Ltd. के शेयर मंगलवार के ट्रेड में 18 प्रतिशत गिर गए, इसके पहले सत्र में 20 प्रतिशत की गिरावट के बाद करीब-करीब ये शेयर दो दिनों में 35 प्रतिशत नीचे आ चुका है। स्टॉक में ये गिरावट सितंबर तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद आई है। ऐसे में ब्रोकरेज की सलाह जानते हैं। 

ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने Honasa Consumer Ltd. को 'बाय' रेटिंग से 'सेल' में डाउनग्रेड कर दिया और इसका टारगेट प्राइस 50 प्रतिशत घटा दिया है। साथ ही यह कहा है कि Q2 के नतीजे कमजोर थे और आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा। ब्रोकरेज ने FY25-27 के लिए अपनी आय की उम्मीदों में 35 प्रतिशत की कटौती की है। इसने अपने रेवेन्यू की उम्मीदों को 9-16 प्रतिशत और मार्जिन की उम्मीदों को घटाया है, क्योंकि ऑपरेटिंग डेलीवरेज के फायदा में कमी आई है।

 JM फाइनेंशियल का कहना है कि FMCG समेत कई सेक्टर्स के लिए मौजूदा माहौल काफी कठिन है। हम मैनेजमेंट के एग्जिक्यूशन गैप की पहचान करने की मंशा को सराहते हैं। हालांकि, ऑफलाइन चैनल में बढ़ोतरी धीरे-धीरे होगी और सामान्य बढ़ोतरी तक पहुंचने में कुछ तिमाहिया लग सकती हैं। कमजोर Q2 और ज्यादा धीरे-धीरे सुधार को ध्यान में रखते हुए, हम FY25-27E आय में 17-34 प्रतिशत की कमी करते हैं।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि Honasa Consumer का स्टॉक में आने वाले दिनों में दबाव में रह सकता है और सेल्स ग्रोथ में सुधार की गति पर नजर रखना अहम होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

