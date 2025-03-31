scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBSE Smallcap की इस FMCG कंपनी को CARE की हाई रेटिंग, क्या अब उछलेंगे शेयर?

BSE Smallcap की इस FMCG कंपनी को CARE की हाई रेटिंग, क्या अब उछलेंगे शेयर?

आज ईद के मौके पर शेयर मार्केट के दोनों सूचकांक बंद हैं। हालांकि, कल BSE Smallcap के FMCG कंपनी HMA Agro Industries के शेयर फोकस में रहेंगे। हाल ही में कंपनी को CARE से A2+ रेटिंग मिली है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 31, 2025 12:06 IST
HMA Agro Share
HMA Agro Share

31 मार्च 2025 (सोमवार) को ईद के कारण शेयर बाजार के दोनों सूचकांक में छुट्टी हैं। कल यानी 1 अप्रैल 2025 (मंगलवार) को  FMCG सेक्टर के शेयर फोकस में रहेंगे। FMCG सेक्टर की जानी-मानी कंपनी HMA Agro Industries, जो BSE Smallcap Index का हिस्सा है, को CARE Ratings द्वारा A2+ रेटिंग दी गई है। यह रेटिंग कंपनी के ₹850 करोड़ के शॉर्ट-टर्म बैंक लोन पर दी गई है। यह रेटिंग बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है।

advertisement

क्या करती है HMA Agro Industries?

HMA Agro Industries एक फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कंपनी है। यह मुख्य रूप से मीट और अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का काम करती है। कंपनी का मुख्य फोकस इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन फूड प्रोडक्ट को पहुंचाना है।

HMA Agro का IPO और स्टॉक स्प्लिट

HMA Agro ने जुलाई 2023 में अपना IPO लॉन्च किया था, जिसमें शेयर की कीमत ₹585 रखी गई थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में कंपनी ने 10:1 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) किया। इस स्टॉक स्प्लिट में ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांट दिया गया।

HMA Agro का शेयर परफॉर्मेंस (HMA Agro Share Performance)

28 मार्च 2025 (शुक्रवार) को HMA Agro का शेयर (HMA Agro Share Price) 4.50 फीसदी की गिरावट के साथ ₹28.04 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में शेयर में 45 फीसदी तक गिर चुका है।

कंपनी ने बताया था कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹34.06 करोड़ रहा, जो पिछले तिमाही के ₹25.13 करोड़ से ज्यादा था। इस तिमाही में कंपनी की कुल कमाई ₹1364.77 करोड़ रही।

HMA Agro शेयर होल्डिंग पैटर्न (HMA Agro Share Holding Pattern)

BSE की वेबसाइट के अनुसार दिसंबर 2024 तक HMA Agro Industries में FIIs (Foreign Institutional Investors) की 5.34% हिस्सेदारी है। वहीं, प्रमोटर्स के पास 83.61% हिस्सेदारी है। बाकी 11.05% हिस्सेदारी नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। कंपनी का कुल मार्केट कैप ₹1404.16 करोड़ है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 31, 2025