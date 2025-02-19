scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHexaware Share Price: 5% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ शेयर! अब आई इतनी तेजी - DETAILS

Hexaware Share Price: 5% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ शेयर! अब आई इतनी तेजी - DETAILS

कंपनी का स्टॉक NSE पर अपने आईपीओ प्राइस 708 रुपये की तुलना में 745.5 रुपये पर लिस्ट हुआ तो वहीं BSE पर स्टॉक 3.25% के प्रीमियम के साथ 731 रुपये पर लिस्ट हुआ।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 19, 2025 11:06 IST
Hexaware Share Price
Hexaware Share Price

Hexaware Share Price: Hexaware Technologies Limited के आईपीओ ने आज शेयर बाजार में 5% के प्रीमियम पर डेब्यू किया। कंपनी का स्टॉक NSE पर अपने आईपीओ प्राइस 708 रुपये की तुलना में 745.5 रुपये पर लिस्ट हुआ तो वहीं BSE पर स्टॉक 3.25% के प्रीमियम के साथ 731 रुपये पर लिस्ट हुआ। इसकी लिस्टिंग से पहले, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) 0 रुपये था। 

advertisement

Hexaware Share Price

सुबह 10:53 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 3.15% या 23.50 रुपये की तेजी के साथ 769 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Hexaware IPO Details

कंपनी के आईपीओ को कुल 1.92 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। Hexaware Technologies का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था जहां कंपनी का प्लान 12.36 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 8,750 करोड़ रुपये जुटाना था। आईपीओ ने एंकर निवेशकों से 2,598.00 करोड़ रुपये जुटाए थे। 

Hexaware Technologies का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 से 14 फरवरी 2025 तक के लिए खुला था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 674-708 रुपये था और लॉट साइज 21 शेयरों का था। 

किसने कितना किया था सब्सक्राइब?

14 फरवरी शाम 4 बजे तक Qualified Institutional Buyer (QIB) ने 6.56 गुना, Non Institutional Investors (NII) ने 0.11 गुना, Retail Individual Investor (RII) ने 0.09 गुना और Employees ने 0.26 गुना सब्सक्राइब किया है। इस आईपीओ का कुल सब्सक्रिप्शन 1.92 गुना रहा। 

Hexaware Technologies को जानिए 

कंपनी की स्थापना 1992 में हुई थी। कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके डिजिटल और टेक सर्विस के साथ दुनिया भर के बिजनेस की मदद करती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 19, 2025