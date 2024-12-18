scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVodafone Idea Share में आएगी बड़ी तबाही! क्या फंस गए निवेशक

Vodafone Idea Share में आएगी बड़ी तबाही! क्या फंस गए निवेशक

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा शेयर Vodafone Idea Ltd साल 2025 में कैसा परफॉर्म कर सकता है? साल 2024 में 19 रुपए का हाई बनाने के बाद फिलहाल शेयर 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अब क्या हो सकता है, इस ब्रोकरेज फर्म Geojit Financial Services ने अपना नजरिया रखा है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 18, 2024 09:10 IST
Amid the ongoing volatility in domestic equity markets, the benchmark NSE Nifty50 index plunged nearly 8% so far from its all-time of 26,277, scaled on September 27, 2024
Amid the ongoing volatility in domestic equity markets, the benchmark NSE Nifty50 index plunged nearly 8% so far from its all-time of 26,277, scaled on September 27, 2024

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा शेयर Vodafone Idea Ltd साल 2025 में कैसा परफॉर्म कर सकता है? साल 2024 में 19 रुपए का हाई बनाने के बाद फिलहाल शेयर 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अब क्या हो सकता है, इस ब्रोकरेज फर्म Geojit Financial Services ने अपना नजरिया रखा है।

advertisement

Geojit Financial Services ने Vodafone Idea Ltd के लिए अपना टारगेट प्राइस ₹17 से घटाकर ₹8.60 कर दिया है, जो इस साल अगस्त में तय किया गया था। हालांकि, यह टारगेट प्राइस मंगलवार के क्लोजिंग प्राइस ₹7.80 प्रति शेयर पर 10 प्रतिशत का उछाल दिखाता है।

हालांकि हाल की टैरिफ वृद्धि से Vodafone Idea का average revenue per user(ARPUs) बढ़ा है, रेवेन्यू में केवल मामूली वृद्धि हुई है। Geojit ने नोट किया कि Vodafone Idea का मानना है कि टैरिफ वृद्धि का प्रभाव अगले दो तिमाहियों में ARPU और राजस्व पर देखा जाएगा।

Geojit ने कहा कि हालांकि, इसका मानना है कि 4G कवरेज के विस्तार और प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में 5G की शुरुआत के साथ ग्राहक आधार बढ़ेगा, जो Q4FY25 के बाद होगा। इसके अलावा इक्विटी शेयर या कनवर्टेबल सिक्योरिटी जारी करने के जरिए से धन जुटाने का प्रस्ताव इसके विस्तार योजना और कर्ज चुकाने में मदद करेगा," ।

स्थानीय ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखी है और ₹8.60 के संशोधित टारगेट प्राइस के साथ 11.9 गुना FY26E EV/Ebitda पर आधारित है। Vodafone Idea के शेयर पिछले एक महीने में 8 प्रतिशत बढ़े हैं, लेकिन साल के शुरुआत से 54 प्रतिशत गिर चुके हैं।

पिछले हफ्ते Vodafone Idea ने कहा कि वह अगले 3 सालों में 4G जनसंख्या कवरेज के विस्तार के लिए 17 प्राथमिक सर्किलों में ₹50,000-55,000 करोड़ का कैपेक्स करेगा ताकि कंपिटिशन बढ़ाया जा सके। कंपनी बेहतर कवरेज और अनुभव के लिए 16 सर्किलों में 900 बैंड पर 4G प्रदान करने का इरादा रखती है। 5G के लिए, वह प्रमुख शहरों/भौगोलिक क्षेत्रों में सेवाओं की शुरुआत और विस्तार पर विचार कर रही है।

इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि वह Vodafone Group Plc से ₹1,980 करोड़ जुटाएगी, जो ताजा इक्विटी जारी करके किया जाएगा, जबकि पिछले सप्ताह UK की पेरेंट कंपनी ने भारतीय टेलिकॉम टावर इकाई Indus Towers में अपनी शेष हिस्सेदारी बेच दी थी। Vodafone Idea इस फंड का उपयोग Indus Towers को अपने बकाए का कुछ हिस्सा चुकाने के लिए करेगी।

Vodafone Idea का ग्राहक आधार Q2FY25 में 20.50 करोड़ तक घट गया, जो Q2FY24 में 21.98 करोड़ था। हालांकि, पोस्टपेड ग्राहक आधार 2.45 करोड़ से बढ़कर 2.310 करोड़ हो गया, क्योंकि कंपनी ने इस सेगमेंट के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पेशकशें दीं।

advertisement

दूसरे ब्रोकरेज की राय
Nomura India ने पिछले महीने Vodafone Idea पर अपनी 'बाय' रेटिंग बनाए रखते हुए ₹14 का टारगेट प्राइस रखा। Nomura ने कहा कि वह FY26 में ग्राहकों की संख्या में गिरावट की गति धीमी होने की संभावना को ध्यान में रख रहा है और उम्मीद करता है कि टेलिकॉम ऑपरेटर FY27 में एक सामान्य वृद्धि की दिशा में लौटेगा, जो 4G जनसंख्या कवरेज के विस्तार और 5G रोलआउट के लिए किए गए निवेशों से समर्थित होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 18, 2024