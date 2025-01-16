HDFC Life Share: तिमाही नतीजे के बाद रॉकेट बना शेयर, अब खरीदें या फिर बेच दें स्टॉक?

कल देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC Bank के इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life Insurance) ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इस नतीजे में कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में वित्तीय प्रदर्शन शानदार रहा। शानदार तीमाही नतीजे के बाद आज कंपनी के शेयर 8 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए।

11.50 बजे कंपनी के शेयर 8.73 फीसदी की बढ़त के साथ 646.05 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। कंपनी के शेयर 660.55 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। शेयर में तेजी के बाद ब्रोकरेज फर्म नुवामा (Nuvama) ने नोट जारी किया है।

HDFC Life Share Price Target

ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने अपने नोट (Nuvama on HDFC Life) के अनुसार कंपनी का व्यक्तिगत APE की गति धीमी है। इसने मार्जिन रिवर्सल ने VNB को कम कर दिया। शानदार तिमाही नतीजे के बाद नुवामा ने स्टॉक को 'BUY' यानी खरीदने की सलाह दी है। इसके अलावा टारगेट प्राइस को 830 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये कर दिया है।

ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने HDFC Life Share की रेटिंग को न्यूट्रल रखा और टारगेट प्राइस को 570 रुपये कर दिया।

कैसा रहा कंपनी का प्रदर्शन (HDFC Life Q3 Results)

बुधवार को कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट में 13.66 फीसदी वृद्धि हुई और यह कर-पश्चात लाभ (PAT) 414.94 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में PAT 365.06 करोड़ रुपये था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी की कुल इनकम 36.6 प्रतिशत घटकर 16,914 करोड़ रुपये हो गया।

शेयर की परफॉर्मेंस

HDFC Life शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 761.20 रुपये और 52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर 511.40 रुपये है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 1.75 फीसदी की मामूली तेजी आई है। 1 साल के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 5.69 फीसदी चढ़े हैं। एचडीएफसी लाइफ का एम-कैप 1.39 लाख करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

